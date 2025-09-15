Altarul exterior al Mănăstirii Brusturi a fost sfințit de PS Nichifor Botoșăneanul

Altarul de vară al Mănăstirii „Sf. Cruce” Brusturi a fost sfințit duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

La slujba de sfințire au participat sute de pelerini din proximitatea așezământului monahal. Altarul a primit hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

După binecuvântarea zidurilor exterioare cu Sfântul și Marele Mir și cu agheasmă, pecetluirea Sfintei Mese.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Monahul Paisie Moisa a fost hirotonit ierodiacon, pe seama mănăstirii.

La predică, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a spus că Taina Crucii vestește taina Bisericii în care Domnul se jertfește pentru om.

„Ca omul, privind spre Cruce, precum odinioară în pustiu, privind spre șarpele înălțat în pustie, să nu mai fie biruit de frica morții, de frica bolii, de frica puterii acestei lumi, ci să nădăjduiască și să înțeleagă că dincolo de păruta biruință a răului în această lume, dincolo de aceasta, este învierea și unirea deplină cu Domnul Hristos”, a adăugat ierarhul.

Pentru amenajarea noului Altar, arhimandritul Siluan Antoci, starețul așezământului monahal, a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Totodată, ctitorii și binefăcătorii mănăstirii au primit distincții de vrednicie.

Mănăstirea Brusturi

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din comuna Brusturi, județul Neamț, este cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Eroilor”, deoarece a fost ridicată în memoria miilor de ostași căzuți în pădurile din apropiere.

Așezământul monahal se află în inima codrilor, pe locul unde, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avut loc o ambuscadă, în urma căreia și-au pierdut viața peste 14.000 de ostași români, ruși și germani, într-o singură noapte.

Pentru a păstra vie amintirea jertfei eroilor, în curtea Mănăstirii „Sfânta Cruce” a fost ridicat și un monument, străjuit de două tunuri. Ctitorită de părintele Ilarion Argatu, mănăstirea din pădurea Poiana – Brusturi a fost inițial un schit aflat sub ascultarea Mănăstirii Bistrița.

În 2007, schitul a fost ridicat la rang de mănăstire, iar din 26 decembrie 2015, stareț al așezământului este părintele arhimandrit Siluan Antoci.

