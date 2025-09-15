A fost sfințită biserica românilor din Pescara, Italia: Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie

Lăcașul de cult al Parohiei Ortodoxe românești din orașul Pescara, Italia, a fost sfințit sâmbătă. „Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie, pentru că biserica este cerul pe pământ, dar și pământul în cer”, a subliniat Mitropolitul Iosif.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Episcopul Siluan al Italiei și cu Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Mitropolitul Iosif a subliniat importanța lăcașului de cult pentru comunitate.

„De câte ori intrăm în biserică, uităm, lăsăm toată grija cea lumească, numai că toată grija cea lumească noi o lăsăm în biserică, o depunem la picioarele Mântuitorului în biserică, care pe cruce ia asupra lui păcatele noastre. Deci, în același timp, biserica este Hristos, dar este și Hristos pe cruce, pentru că lăsăm păcatele noastre acolo. Și este și mormântul din care Hristos învie, de aceea biserica este plină de lumină”.

Lăcașul de cult a fost construit în ultimii opt ani cu sprijinul românilor din Pescara. Biserica „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” a primit la sfințire și hramurile Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu și pe Sfântul Apostol Toma.

La sfințirea bisericii au participat, Excelența Sa Gabriela Dancău, Ambasadoarea României în Italia, Cristina-Lavinia Arnăutu, Director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Europarlamentarul Gheorghe Cârciu, Primarul orașului Pescara, Carlo Masci și doi consilieri regionali.

Un loc al întâlnirii

Ambasadoarea României în Republica Italiană a mulțumit autorităților italiene și române și Bisericii Ortodoxe Române pentru finalizarea lăcașului de cult.

„Un lăcaș de cult nu este doar o clădire, este un loc al întâlnirii, al întâlnirii cu Dumnezeu, al întâlnirii cu noi înșine și unii cu alții”, a subliniat Excelența Sa.

Am participat astăzi la sfințirea bisericii ortodoxe române din Pescara – un spațiu viu al identității și credinței, rodul viziunii părintelui Alin Iarca. O comunitate care unește, luminează și dă sens apartenenței. pic.twitter.com/NqjU3QYNqQ — Gabriela Dancau (@GabrielaDancau) September 13, 2025

Părintele paroh Alin Iarca a apreciat implicarea comunității în construirea lăcașului de cult.

„Cel mai bine este să înțelegem că sfințirea unei biserici ne cheamă pe fiecare dintre noi la o reînnoire sau la o înviere a fiecăruia dintre noi”.

Diplome și distincții

Ctitorii și binefăcătorii noului lăcaș de cult au primit la final distincții de vrednicie. Primarul localității Pescara, Carlo Masci, consilierii locali și tinerii Nepsis din parohie au primit gramate episcopale.

Mitropolitul Iosif i-a oferit părintelui paroh Alin Iarca distincția Crucea Mitropolitană, iar prezbitera Andra Maria Iarca a primit Crucea Episcopală pentru mireni. Reprezentanții autorităților române și italiene au primit în dar câte o icoană.

Lucrările de construcție la biserica parohială au început pe data de 1 iunie 2017 și s-au realizat cu ajutorul autorităților regionale, al Statului Român, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Secretariatul de Stat pentru Culte, dar și prin implicarea numeroșilor binefăcători.

Sursă foto: Episcopia Italiei