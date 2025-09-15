Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine.

În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat bucuria de a putea cinsti un „sfânt din zilele noastre”, cunoscut de mulți dintre credincioșii din București și nu numai.

„Iată, Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt și din zilele noastre, pe care cei mai mulți dintre noi l-am cunoscut și ne-am bucurat de prezența lui, plină de harul Duhului Sfânt”, a spus Preasfinția Sa.

După ce a trecut în revistă elemente biografice ale Sfântului Sofian, PS Varlaam a subliniat că acesta a făcut parte dintre Mărturisitorii din temnițele comuniste, cei care au „înțeles în sensul cel mai desăvârșit ce înseamnă libertatea lăuntrică”.

„Dumnezeu a rânduit ca Sfinții Închisorilor, care L-au cunoscut nemijlocit pe Hristos în condițiile dramatice de recluziune, care au dobândit practica rugăciunii neîncetate sau rugăciunii inimii, care au înțeles în sensul cel mai desăvârșit ce înseamnă libertatea lăuntrică, acești oameni ne-au fost dăruiți nouă, de Dumnezeu, în libertate și au devenit adevărate lumini, luceferi, pentru poporul credincios, în această perioadă întunecată pentru viața duhovnicească, pentru viața Bisericii”, a menționat ierarhul.

Sfântul Sofian, un sfânt al secolului 21

Viața Sfântului Sofian, care a trăit și-n secolul 21, arată că sfințenia poate fi atinsă oricând, chiar și în aceste vremuri moderne.

„Sfântul Sofian ne arată că sfințenia nu a fost un ideal doar pentru creștinii de altădată, nu ne oferă nicio justificare pentru noi, pentru că trăim într-un secol și preocupările de zi cu zi ne ocupă timpul pe care ar trebui să-L petrecem cu Dumnezeu, că sfințenia poate fi dobândită în epoca energiei nucleare, a timpurilor în care oamenii cercetează universul și spun unii, a pășit pe Lună”, a continuat PS Varlaam.

În continuare, Preasfinția Sa a spus că Sfântul Sofian a fost mai mult decât un iconar, el însuși fiind o icoană vie a smereniei.

„Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este pentru noi un apostol al lui Hristos în vremurile noastre, un om care a propovăduit Evanghelia nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin exemplul personal. Viața lui a fost o icoană vie a smereniei și a răbdării, o mărturie că adevărata putere a creștinului stă în rugăciune și în tăcuta slujire a aproapelui”.

O icoană a vieții în Hristos

Icoanele zugrăvite de Sfântul Sofian reprezintă o mărturie asupra credinței sale.

„Cu o dragoste neclintită față de Biserică, Sfântul Cuvios Sofian a dăruit tot ce a avut mai bun, cuvântul blând al duhovnicului, rugăciunea statornică a monahului și darul său artistic, așezat în slujba lui Dumnezeu”.

„Multe dintre icoanele și bisericile pe care le-a împodobit cu mâinile sale rămân până astăzi o mărturie tăcută a credinței sale. Mai mult decât atât, el a știut să zugrăvească în inimile multor oameni chipul Mântuitorului Hristos, ajutându-i să devină fii și fiice ai/ale lui Dumnezeu”.

Sfântul Sofian a fost, este și va fi o călăuză luminoasă pentru tineri și pentru Mănăstirea Antim.

„A fost un prieten al tinerilor, un părinte apropiat de sufletul fiecăruia, care știa să răspundă cu blândețe și să lumineze prin sfat și rugăciune. Pentru întreaga obște a Mănăstirii Antim, canonizarea sa este o mare bucurie și o călăuză luminoasă în urcușul duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu.”

„Viața și rugăciunile Sfântului Sofian rămân o pildă vie, o chemare pentru fiecare credincios de a trăi cu credință, smerenie și iubire în Hristos”, a spus PS Varlaam.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro