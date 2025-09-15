PS Benedict a reprezentat Patriarhia Română la Conferința de Spiritualitate Ortodoxă de la Bose, Italia

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României la ea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Bose din Italia.

În sesiunea inaugurală a Conferinței, deschisă marți, 2 septembrie, Episcopul Sălajului a dat citire mesajului transmis de Patriarhul României, intitulat „Sfântul Antonie cel Mare, model de viață spirituală creștină”.

În mesajul său, Preafericirea Sa a menționat că Sfântul Antonie „ne invită să descoperim o personalitate remarcabilă a vieții Bisericii, esențială pentru înțelegerea nu doar a monahismului, ci și a libertății lăuntrice ca vocație profundă a fiecărui creștin”.

De asemenea, PF Daniel a subliniat că „într-o lume marcată de crize spirituale, de slăbirea discernământului și de accentuarea individualismului, mărturia Sfântului Cuvios Antonie rămâne profund actuală”.

Ce avem de învățat din Viața lui Antonie

Referitor la Conferința în sine, Patriarhul Daniel și-a exprimat speranța ca ediția de anul acesta a conferinței „să ofere tuturor participanților prilejul unei întâlniri spirituale cu înțelepciunea Sfântului Antonie cel Mare și a Părinților Bisericii, cu duhul vieții filocalice, de rugăciune și comuniune, într-o lume care are nevoie de lumină și vindecare”.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să binecuvânteze această întâlnire prin mijlocirea Sfântului Antonie cel Mare, Părintele monahilor, și să ne dăruiască tuturor întărire în credință, pace lăuntrică și dor după sfințenie, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea sufletelor noastre”, a transmis Patriarhul României.

La Conferința desfășurată între 2 și 5 septembrie 2025, de la Bose, au luat parte ierarhi, teologi, cercetători și monahi din numeroase țări. Dezbaterile au vizat epoca în care a trăit Sfântul Antonie, principalele învățături transmise în Viața lui Antonie și influența pe care aceasta a exercitat-o asupra literaturii și tradiției monahale. Printre invitații de seamă s-au numărat profesori de la universități din Roma, Varșovia, Atena, Linköping, Lund și Paris.

Prezența românească la Bose

Biserica Ortodoxă Română a mai fost reprezentată de conf. univ. dr. Daniel Lemeni, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara. Acesta a susținut comunicarea intitulată Asceză, lupta duhovnicească și discernământ: construcția «monahului» în Viața lui Antonie, care a adus în prim-plan dimensiunea spirituală și formativă a scrierii.

Agenda conferinței a inclus atât prelegeri academice și sesiuni tematice, cât și un moment aparte: o după-amiază dedicată lecturii comune a textelor Sfântului Antonie, organizată pe grupuri lingvistice (italiană, engleză, franceză, greacă, rusă). Totodată, în ziua de joi, 4 septembrie, a fost oficiată Vecernia în cinstea Sfântului Antonie cel Mare.

De-a lungul anilor, mănăstirea din Bose, situată la Magnano, în provincia Biella (Italia), s-a impus ca un spațiu de dialog și întâlnire pentru ortodocșii din întreaga lume. Aici, la începutul fiecărui septembrie, teologi și cercetători se reunesc pentru a aborda teme esențiale de spiritualitate ortodoxă.

Foto credit: International Ecumenical Conference of Orthodox Spirituality – CEISO