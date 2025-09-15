Schimonahia Penelope Ianolide a trecut la Domnul

Schimonahia Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani, a anunțat Mănăstirea Paltin Petru-Vodă.

Evenimentul s-a petrecut în primele minute ale zilei de 15 septembrie.

Biografie

Schimonahia Penelope (născută Constanța Buzavelca, ulterior Ianolide) s-a născut la 1 mai 1925, în Turnu Severin. Mama sa, Penelope Buzavelca, de origine greacă, a fost o prezență puternică și credincioasă, care a rămas pentru fiica sa o sursă de inspirație și un reper de viețuire.

Între anii 1943–1947 a urmat cursurile de Economie Publică la Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste din București, după care a lucrat ca economist contabil în mai multe instituții de stat.

La 30 noiembrie 1949 s-a căsătorit cu avocatul Nicolae Cilică, de care a divorțat în 1962. Din această căsătorie s-a născut fiica lor, Mihaela (30 aprilie 1953), care a suferit de o boală grea, fiind diagnosticată cu scleroză multiplă.

Maica Penelope i-a fost alături cu statornicie și grijă până la sfârșitul vieții acesteia, locuind împreună, în ultimii ani, în căminul administrat de maicile Mănăstirii Paltin, ctitorie a părintelui Justin Pârvu.

La 7 aprilie 1965 s-a recăsătorit cu Ioan Ianolide, fost deținut politic, cunoscut pentru statornicia credinței sale. Împreună au întemeiat o familie creștină care a durat 21 de ani, până la trecerea la cele veșnice a lui Ioan Ianolide, la 5 februarie 1986, în urma unei boli grave.

La 25 mai 2024, la dorința soției, osemintele lui Ioan Ianolide au fost deshumate de la Mănăstirea Cernica și reînhumate la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, unde maica Penelope se stabilise alături de fiica sa.

La 17 ianuarie 2025, Constanța Ianolide a fost tunsă în monahism, primind numele Penelope, în amintirea mamei sale. La 28 mai 2025 a primit și schima mare, închinându-și viața rugăciunii și slujirii în cadrul Mănăstirii Paltin.

Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, la ora 12:00, la mănăstirea Paltin.

Foto credit: Revista Atitudini