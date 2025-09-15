Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian.

Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc la Cahul

Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc în data de 17 septembrie la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul.

Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul Tronos, concert caritabil pe 27 septembrie

Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00.

Preot nou pentru parohia românească din Ljubliana, capitala Sloveniei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, l-a hirotonit duminică întru preot pe diaconul Alexandru-Leonard Zaciu, pe seama parohiei românești din Ljubljana, capitala Sloveniei.

IPS Atanasie a participat la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Jesus College, Cambridge

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a participat, marți, la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Institutul pentru Studii Creștin Ortodoxe (IOCS), la prestigiosul Jesus College din cadrul Universității Cambridge.

