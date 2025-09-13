Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul Tronos, concert caritabil pe 27 septembrie

Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00.

Evenimentul va fi ocazionat de împlinirea vârstei de 50 de ani a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și va fi găzduit de către Sala Dalles.

Banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Centrului de Îngrijiri Paleative „Sfântul Nectarie”.

„Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, alături de Grupul Psaltic TRONOS, vă invită la un concert caritabil de muzică bizantină, găzduit la Sala Dalles, acolo unde cântările psaltice unesc inimile celor prezenți în rugăciune”.

„Ca de fiecare dată, fiecare bilet achiziționat va fi o contribuție, de la suflet la suflet, pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie”.

„Haideți să fim împreună parte din această bucurie aniversară, transformând muzica în faptă bună și dăruirea în grijă pentru cei aflați în suferință la Centrul de Îngrijiri Paliative Sf. Nectarie”, se precizează în anunțul oficial.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene