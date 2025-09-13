Patriarhul Daniel a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian.

Cu această ocazie, Patriarhul României, a spus că proclamarea locală a canonizării va accentua cinstirea sfântului recent canonizat.

„Cu ajutorul Lui Dumnezeu s-a sfințit această frumoasă raclă din argint, cu multe scene aurite în care vor fi puse moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim. Această cinstire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim va fi și mai accentuată sau amplificată prin proclamarea locală a canonizării sale, marțea viitoare, în data de 16 septembrie”.

„Desigur, trebuie să reamintim faptul că proclamarea generală a celor 16 sfinți duhovnici și mărturisitori români din timpul regimului comunist a fost făcută în 4 februarie anul acesta. De aceea aici, pe colina Patriarhiei, noi am săvârșit proclamarea generală a acestor sfinți duhovnici și mărturisitori români, între care a fost și Părintele Sofian, cum îi spuneam noi”, a spus Preafericirea Sa.

ÎPS Casian al Dunării de Jos și Sfântul Sofian

În continuare, Patriarhul României a explicat de ce slujba de marți va fi prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

„Slujba de proclamare locală a canonizării sale de la Mănăstirea Antim va fi săvârșită de un sobor de ierarhi, fiind prezidată de delegatul nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. De ce?”

„Pentru că în perioada din noiembrie 1988 până în iulie 1989, timp de 8 luni, Părintele Sofian Boghiu a fost invitat în Statele Unite ale Americii pentru două operații medicale. În acea perioadă, Preacuvioșia Sa i‑a încredințat pe fiii și pe fiicele duhovnicești care se spovedeau la acesta nouă, care lucram la Cancelaria Sfântului Sinod în calitate de protosinghel consilier patriarhal, locuind în același timp în Mănăstirea Antim, și părintelui inspector patriarhal Casian Crăciun”, a adăugat PF Daniel.

Apostolul Bucureștilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit detalii despre legătura duhovnicească avută cu Sfântul Sofian, în timpul vieții.

„Când eram doctorand la București, foarte adesea ne solicita să ținem câte o meditație la mănăstirea Antim după Paraclisul Maicii Domnului. Eram în plin comunism și desigur noi încercam să facem ascultare. Dânsul a fost foarte generos cu toți doctoranzii care erau invitați să ținem câte o meditație duminică seara după Paraclisul Maicii Domnului. Și era o atmosferă de mare întărire duhovnicească încât Părintele Sofian a fost cu adevărat, așa cum l-a numit Părintele Cleopa, Apostolul Bucureștilor”.

„Ne rugăm tuturor sfinților canonizați de sinodul bisericii noastre și în special Cuviosului Părinte Mărturisitor Sofian de Antim să ne dăruiască puterea rugăciunii și a mărturisirii credinței, nu doar în vremuri bune, ci și în vremuri mai dificile, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire, Amin” a menționat Patriarhul.

Foto credit: Ziarul Lumina