Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc la Cahul

Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc în data de 17 septembrie la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul.

Ceremonia solemnă se va desfășura la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de ierarhi preoți și diaconi.

„Cinstitele sale moaște, aflate în patrimoniul Episcopiei Basarabiei de Sud, vor rămâne spre închinare și binecuvântare în Catedrala Eparhială din Cahul, pentru credincioșii care vor păși pragul acestui sfânt lăcaș, cerând ajutorul și mijlocirea Sfântului Iraclie”, precizează Episcopia Basarabiei de Sud.

În data de 17 septembrie este cinstit Sfântul Ierarh Dionisie, ocrotitorul eparhiei.

Sf. Cuvios Iraclie din Basarabia

Cuviosul Iraclie s-a născut în ziua de 11 martie 1893 la Pojorâta, Suceava, și a primit la botez numele de Ioan.

A luptat în linia întâi în timpul Războiului de Reîntregire și a fost rănit grav, fiind în pericol să-și piardă mâna stângă.

În perioada 1926-1930, a urmat cursurile Facultății de Teologie din Chișinău. Între anii 1941-1944 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, iar în martie 1944 a fost numit vicar eparhial pentru regiunile evacuate din Arhiepiscopie.

Un an mai târziu a fost arestat de Sovietul Suprem, iar apoi, pe 17 decembrie 1945, condamnat la 8 ani de muncă silnică în Siberia pentru propagandă, agitație și apeluri pentru răsturnarea puterii sovietice. Aceasta era o formă prin care erau condamnați clericii și monahii, fără a li se putea aduce vreo acuzație reală.

A revenit în Basarabia în 1953. A îndeplinit ascultarea de casier la Mănăstirea Țigănești, de ghid la Mănăstirea Noul Neamț, până la închiderea ei, în 1962.

A trecut la Domnul în anul 1964, fiind înmormântat în cimitirul local din satul Chițcani.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 2024 cu data de prăznuire în 3 august, alături de alți 15 mărturisitori din secolul trecut. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.

Sursă foto: Doxologia