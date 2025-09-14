Preot nou pentru parohia românească din Ljubliana, capitala Sloveniei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, l-a hirotonit duminică întru preot pe diaconul Alexandru-Leonard Zaciu, pe seama parohiei românești din Ljubljana, capitala Sloveniei.

În cuvântul rostit după hirotonie, Preasfinția Sa i-a urat o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori în parohia cu hramurile „Înălțarea Domnului și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din capitala Sloveniei.

De asemenea, PS Varlaam a vorbit despre sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, afirmând că aceasta este un sprijin și o armă în războiul nostru duhovnicesc.

„Pentru fiecare dintre noi, Crucea cea de viață făcătoare a Domnului devine apărătoare, armă nebiruită în războiul nostru duhovnicesc. Privită cu credință, Sfânta Cruce devine sprijin în suferință, semn de nădejde și garanție a vieții veșnice. Pentru orice creștin, Crucea lui Hristos este semn al iubirii divine și cale de biruință asupra păcatului și a morții”, a spus Preasfinția Sa.

Parohia românească din Ljubliana, Slovenia, a fost înființată în 2021.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro