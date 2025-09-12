IPS Atanasie a participat la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Jesus College, Cambridge

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a participat, marți, la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Institutul pentru Studii Creștin Ortodoxe (IOCS), la prestigiosul Jesus College din cadrul Universității Cambridge.

Evenimentul, organizat de IOCS, a reunit ierarhi și reprezentanți ai principalelor jurisdicții ortodoxe și orientale din Marea Britanie și Irlanda de Nord, într-un cadru academic, cu scopul de a întări dialogul interortodox și cooperarea între Bisericile Ortodoxe din regiune.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord
Teme abordate în cadrul dialogului interortodox

Întâlnirea a început cu o recepție oficială, urmată de o cină festivă și o sesiune de discuții deschise, desfășurate în sala Prioress’s Room a Colegiului. Printre temele abordate s-au numărat:

  • consolidarea relațiilor interortodoxe și colaborarea pastorală;
  • formarea teologică a clerului și a laicilor;
  • nevoile spirituale ale comunităților ortodoxe din diaspora;
  • promovarea educației teologice ortodoxe în context britanic, cu sprijinul IOCS.
Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord
Părintele Dragoș Herescu, directorul institutului, cunoscut teolog și profesor universitar, a evidențiat importanța formării academice pentru misiunea Bisericii în societatea de azi.

Dr. Răzvan Porumb, director de cercetare și director adjunct al IOCS, a subliniat rolul instituției în legătura dintre teologie, pastorație și dialogul ecumenic.

Întâlnirea a fost moderată de părintele John A. Jillions, președintele boardului director al IOCS, care a prezentat activitatea institutului și a subliniat nevoia unei cooperări mai strânse între mediul academic și ierarhii locali.

Angajamentul Arhiepiscopiei în dialogul interortodox

Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie a evidențiat angajamentul constant al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru dialogul interortodox, dezvoltarea educației teologice și susținerea comunităților românești din diaspora britanică.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord
IOCS

Înființat în anul 1999, IOCS este o instituție de referință pentru educația teologică ortodoxă în Marea Britanie, având binecuvântarea ierarhilor ortodocși locali și fiind fondat sub mentoratul regretatului Mitropolit Kallistos Ware.

Oferta educațională a institutului include programe academice la nivel de master și doctorat și cursuri introductive de tip certificat și diplomă.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

