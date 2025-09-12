IPS Atanasie a participat la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Jesus College, Cambridge

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a participat, marți, la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Institutul pentru Studii Creștin Ortodoxe (IOCS), la prestigiosul Jesus College din cadrul Universității Cambridge.

Evenimentul, organizat de IOCS, a reunit ierarhi și reprezentanți ai principalelor jurisdicții ortodoxe și orientale din Marea Britanie și Irlanda de Nord, într-un cadru academic, cu scopul de a întări dialogul interortodox și cooperarea între Bisericile Ortodoxe din regiune.

Teme abordate în cadrul dialogului interortodox

Întâlnirea a început cu o recepție oficială, urmată de o cină festivă și o sesiune de discuții deschise, desfășurate în sala Prioress’s Room a Colegiului. Printre temele abordate s-au numărat:

consolidarea relațiilor interortodoxe și colaborarea pastorală;

formarea teologică a clerului și a laicilor;

nevoile spirituale ale comunităților ortodoxe din diaspora;

promovarea educației teologice ortodoxe în context britanic, cu sprijinul IOCS.

Părintele Dragoș Herescu, directorul institutului, cunoscut teolog și profesor universitar, a evidențiat importanța formării academice pentru misiunea Bisericii în societatea de azi.

Dr. Răzvan Porumb, director de cercetare și director adjunct al IOCS, a subliniat rolul instituției în legătura dintre teologie, pastorație și dialogul ecumenic.

Întâlnirea a fost moderată de părintele John A. Jillions, președintele boardului director al IOCS, care a prezentat activitatea institutului și a subliniat nevoia unei cooperări mai strânse între mediul academic și ierarhii locali.

Angajamentul Arhiepiscopiei în dialogul interortodox

Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie a evidențiat angajamentul constant al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru dialogul interortodox, dezvoltarea educației teologice și susținerea comunităților românești din diaspora britanică.

IOCS

Înființat în anul 1999, IOCS este o instituție de referință pentru educația teologică ortodoxă în Marea Britanie, având binecuvântarea ierarhilor ortodocși locali și fiind fondat sub mentoratul regretatului Mitropolit Kallistos Ware.

Oferta educațională a institutului include programe academice la nivel de master și doctorat și cursuri introductive de tip certificat și diplomă.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord