Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit să fie așezate în inima Capitalei

„Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit să fie așezate în inima Capitalei”, a subliniat luni Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

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IPS Ioachim a vorbit despre evlavia credincioșilor față de Icoana Maicii Domnului Prodromița

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit despre Icoana Maicii Domnului Prodromița duminică după Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

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Mitropolitul Andrei a slujit la hramul unicei mănăstiri din România ocrotită de Sfântul Paisie Aghioritul

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit duminică la hramul Mănăstirii Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, unica din România ocrotită de Sfântul Paisie Aghioritul.

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Comunitatea românească din vestul Danemarcei are propria biserică: PS Macarie a sfințit lăcașul de cult

Comunitatea românească din Ringkøbing-Skjern, aflată în vestul Danemarcei, are propria biserică, după ce lăcașul de cult a fost sfințit sâmbătă de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

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Primul transplant de inimă realizat la Iași: Un pacient aflat în stare critică a primit o nouă șansă la viață

Un pacient aflat în stare critică din cauza unei insuficiențe cardiace severe a primit o nouă șansă la viață în urma primului transplant de inimă realizat la Iași.

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