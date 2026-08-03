Pelerinaj la Paraclisul Catedralei Naționale: Vor fi aduse moaștele Sf. Ioan Iacob de la Neamț

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul va fi dusă miercuri spre închinare la Paraclisul Catedralei Naționale.

Manifestarea are loc cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Iacob, 5 august, unul dintre ocrotitorii spirituali ai Paraclisului de la demisolul Catedralei Naționale.

Programul sărbătorii va debuta marți seară cu slujba Vecerniei cu Litia, oficiată de la ora 18:00.

De sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va oficia Sfânta Liturghie de la ora 09:15. Aceasta va fi precedată de slujba Utreniei, care va începe la ora 08:00.

Totodată, începând cu ora 18:00 va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia pentru sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului.

Programul liturgic al zilei de joi va debuta cu slujba Utreniei, la ora 08:00, care va fi urmată de Sfânta Liturghie de la ora 09:15.

Un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și un epitrahil care i-a aparținut acestuia au fost dăruite Patriarhului Daniel de către Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale la București din anul 2018 și sunt păstrate la Paraclisul istoric din Reședința Patriarhală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu