Mitropolitul Andrei a slujit la hramul unicei mănăstiri din România ocrotită de Sfântul Paisie Aghioritul

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit duminică la hramul Mănăstirii Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, unica din România ocrotită de Sfântul Paisie Aghioritul.

Pornind de la Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum, Înaltpreasfinția Sa a subliniat legătura dintre păcat, suferință și lucrarea mântuitoare a lui Hristos care înlătură răul: „Domnul Hristos, înainte de a-l vindeca pe slăbănogul din Capernaum, a înlăturat cauza bolii lui, care erau păcatele: Iertate sunt păcatele tale”.

„Domnul Hristos S-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire și a venit să înlăture toate aceste nenorociri: să ierte păcatul, să-i vindece pe cei suferinzi, să înlăture boala și, în cele din urmă, moartea”.

Totodată, IPS Andrei a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, ocrotitorul mănăstirii, arătând că învățătura sa este în deplină armonie cu mesajul Evangheliei duminicii.

„Asupra acestui adevăr stăruie și Sfântul Paisie Aghioritul, un om care a trăit după voia lui Dumnezeu și care a subliniat că păcatele sunt catastrofale”, a spus Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Scurt istoric

Mănăstirea Pantocrator este situată la marginea orașului Beclean, în cartierul Valea Viilor, pe locul unei vechi clopotnițe din lemn ridicate în anul 1958. După anul 2000, la inițiativa protopopului de atunci al Becleanului, părintele Vicențiu Doru Zinveliu, au început demersurile pentru construirea unei biserici.

Așezământul monahal a fost înființat în data de 1 iunie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, care l-a numit stareț pe protosinghelul Luca Gheberta.

Biserica mănăstirii, închinată Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, a fost sfințită în 29 septembrie 2024 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, împreună cu Episcopul Visarion al Tulcii și Episcopul Benedict al Sălajului, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim