PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit să fie așezate în inima Capitalei

„Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit să fie așezate în inima Capitalei”, a subliniat luni Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucureşti.

Ierarhul a explicat că cinstirea sfântului cuvios nu reprezintă doar comemorarea unui eveniment istoric, ci descoperirea purtării de grijă a lui Dumnezeu față de Biserica Sa.

„În viața Bisericii, sărbătorile sfinților nu ne cheamă doar să ne amintim evenimente din trecut, ci să descoperim felul în care Dumnezeu continuă să lucreze în viața Bisericii și în viața fiecărui credincios”.

„Ceea ce Domnul a săvârșit prin harul Său în cei care L-au iubit nu aparține numai trecutului, ci rămâne viu în Biserică și rodește neîncetat în viața credincioșilor”, a mai spus Preasfinția Sa.

Evanghelia trăită în viața Sf. Dimitrie

Pornind de la Evanghelia zilei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou este o împlinire a chemării Mântuitorului la viața de sfințenie.

„Dacă Evanghelia ne descoperă chipul lui Hristos, Cel blând și smerit cu inima, viața sfântului ne arată cum acest cuvânt dumnezeiesc poate deveni viață. Evanghelia este cuvântul rostit de Hristos, iar viața sfinților este Evanghelia trăită”.

Preasfinția Sa a subliniat că Sfântul Dimitrie și-a întemeiat întreaga nevoință pe blândețe și smerenie, virtuți care i-au călăuzit întreaga viață: „A înțeles că adevărata măsură a vieții este ceea ce vede Dumnezeu în adâncul inimii”.

„Mântuitorul nu spune doar că este smerit, ci că este „blând și smerit cu inima”. Aceste două virtuți nu pot fi despărțite. Smerenia fără iubire poate deveni asprime, iar blândețea fără smerenie poate deveni doar o bunăcuviință exterioară, o aparență. În Hristos, ele sunt una. Și tot astfel le vedem unite în viața Sfântului Dimitrie”, a spus ierarhul.

„Într-o lume în care aproape totul îndeamnă la afirmarea de sine, Sfântul Dimitrie ne amintește că drumul Evangheliei este cel al smereniei. Cine caută doar privirea oamenilor riscă să piardă privirea lui Dumnezeu, iar cine caută mai întâi Împărăția Lui descoperă daruri pe care nu și le-ar putea oferi singur”.

Calea spre slava lui Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal a arătat că Dumnezeu răsplătește smerenia autentică: „Sfântul Dimitrie nu s-a nevoit pentru a rămâne în memoria oamenilor și tocmai de aceea Dumnezeu l-a așezat în memoria vie a Bisericii”.

„Aceasta este legea duhovnicească a Evangheliei: Dumnezeu nu înalță mândria, ci smerenia; nu preamărește slava trecătoare, ci frumusețea tainică a inimii care Îl iubește”.

Amintind de descoperirea minunată a moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou, ierarhul a subliniat că „ceea ce omul ascunde din smerenie, Dumnezeu descoperă la vremea potrivită spre folosul Bisericii”.

„Cinstitele lui moaște au fost descoperite în chip minunat și au devenit izvor de vindecări și binecuvântări pentru mulțimea credincioșilor. Nu pentru că Dumnezeu ar fi voit să adauge slavă unui sfânt care fugise toată viața de slavă, ci pentru că poporul lui Dumnezeu avea nevoie de mărturia vie a sfințeniei”.

Cinstirea Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Episcopul vicar patriarhal a explicat importanța cinstirii moaștelor și actualitatea exemplului oferit de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, „un sfânt viu în Împărăția lui Dumnezeu, care se roagă pentru noi”.

„Cea mai frumoasă cinstire pe care i-o putem aduce Sfântului Dimitrie nu este doar închinarea înaintea moaștelor sale, ci dorința de a urma pilda vieții lui. Fiecare dintre noi poate învăța lecția Evangheliei: adevărata măreție a omului se află acolo unde începe smerenia lui înaintea lui Dumnezeu”.

„Ceea ce sărbătorim astăzi nu este doar aducerea unui odor de mare preț într-o cetate sau într-o biserică. Sărbătorim tocmai purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de Biserica Sa. Sărbătorim felul minunat în care Dumnezeu pregătește, uneori prin căi pe care oamenii nu le bănuiesc, binecuvântări ce depășesc o generație și devin moștenire sfântă pentru un întreg popor”, a explicat ierahul.

În situația provocărilor lumii contemporane, Preasfinția Sa a atras atenția că omul este adesea ispitit să își măsoare valoarea prin aprecierea celorlalți, însă „adevărata valoare a omului nu se măsoară prin notorietate, ci prin apropierea de Dumnezeu”.

„Să ne rugăm Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi pentru noi toți, pentru Biserica noastră, pentru această țară și pentru poporul binecredincios, pentru a dobândi și noi blândețea și smerenia lui Hristos, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu