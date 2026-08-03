Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: Vor fi înființate noi așezăminte monahale

Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a reunit luni în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Iași. Printre deciziile luate se numără înființarea unor noi așezăminte monahale.

Astfel, a fost aprobată înfiinţarea Schitului „Buna Vestire” (Boulețul Mic), în subordinea Mănăstirii Almaș, jud. Neamţ, Arhiepiscopia Iașilor.

Sinodul Mitropolitan a decis și înființarea a trei metocuri de călugări în subordinea Mănăstirii Putna din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: Metocul „Sfântul Ignatie Teoforul și Sfântul Filaret cel Milostiv” (Izvoarele Sucevei), Metocul „Acoperământul Maicii Domnului” (Poiana Jiji), Metocul „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Trifon” (Gălănești).

De asemenea, Schitul de călugări „Sfântul Nectarie”, Bărnărel, din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost ridicat la rang de mănăstire cu denumirea Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina”.

Moaștele Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu

Sinodalii au avizat primirea în dar de către Parohia „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” – Stejaru, com. Farcașa, jud. Neamț, a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, din partea Schitului Românesc Prodromu din Muntele Athos, Grecia.

Totodată, sinodul a avizat dăruirea unui fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria pentru Mănăstirea Vadu Negrilesei.

Între deciziile Sinodului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se numără și avizarea aducerii în pelerinaj a raclei cu Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato-Xenia (Grecia) în Protopopiatul Moinești în perioada 4-7 septembrie 2026.

Pe ordinea de zi s-au aflat și decizii administrative care țin de competența Sinodului Mitropolitan.

La ședința prezidată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei au participat: Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, Episcopul Ignatie al Hușilor, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Foto credit: Mitropolia Moldovei și Bucovinei