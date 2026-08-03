Să nu deznădăjduim când frica sau îndoiala ne copleșesc, a îndemnat PS Teofil de Iberia

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, i-a îndemnat duminică pe credincioșii Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Almería, Spania, să își păstreze privirea ațintită spre Hristos și să Îl cheme în momentele de încercare.

Ierarhul a slujit împreună cu Pr. Marius Morariu, parohul comunității, pr. Daniel Ciprian Iacov, de la Parohia San Isidro de Níjar, și arhid. Casian Nemet, slujitor al Catedralei Episcopale din Madrid.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a explicat că Mântuitorul Hristos dorește ca ucenicii Săi să creadă în El din toată ființa lor, fără să se îndoiască de iubirea și puterea Sa mântuitoare.

„Să nu deznădăjduim, ci să strigăm din adâncul inimii către El, și ne va întinde mâna salvatoare”, a subliniat PS Teofil de Iberia.

„Atâta vreme cât avem privirea ațintită spre El, fiind uniți cu El prin Sfintele Taine și prin rugăciune, vom putea merge ca și pe uscat pe marea învolburată a acestei vieți”.

La final, pr. Marius Morariu i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea de a sluji în mijlocul credincioșilor din Almería.



Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei