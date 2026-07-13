IPS Ioachim a vorbit despre evlavia credincioșilor față de Icoana Maicii Domnului Prodromița

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit despre Icoana Maicii Domnului Prodromița duminică după Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din sobor au făcut parte Arhim. Nectarie Eftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale, și Arhim. Andrei Ioniță, cadru didactic la Școala Postliceală din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.

După citirea Evangheliei despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, Arhim. Andrei Ioniță a vorbit despre vindecarea sufletească și trupească a omului: „Dumnezeu nu dorește doar să aline suferințele oamenilor într-un mod simplu, ci să-i ridice la o viață nouă. Nu este suficient ochii să vadă, urechile să audă, picioarele să meargă, ci să fie și plinătatea vindecării suferinței umane într-un mod deplin”.

Istoria Icoanei Prodromița

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Ioachim a explicat contextul în care a fost pictată Icoana Maicii Domnului Prodromița, cinstită de Biserica Ortodoxă Română în data de 12 iulie.

Ierarhul a amintit că icoana a fost pictată la Iași, la Mănăstirea Bucium, pentru Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos.

„Această icoană nefăcută de mână omenească a devenit o icoană foarte cinstită și are un chip aparte, niște trăsături extraordinare, pe care cred că nu le-ar fi putut face un pictor de-al nostru obișnuit”, a trasmis IPS Ioachim.

IPS Ioachim a vorbit și despre evlavia credincioșilor din Moldova față de Maica Domnului și despre icoanele făcătoare de minuni cinstite în această parte a țării.

„Poporul român are o evlavie deosebită la Maica Domnului, de aceea avem multe icoane făcătoare de minuni în toate părțile Moldovei, cum avem și relicve sfinte ale celor care s-au nevoit în anumite feluri, fie cuvioși, fie părinți locali, fie martiri sau eroi, care au murit pentru dreapta credință”, a spus preasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului