Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

  • Publicat de

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel, despre pictura Catedralei Naționale: Reprezintă sufletul românesc

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, miercuri, că pictura Catedralei Naționale reprezintă „sufletul românesc” și „o lucrare binecuvântată de Dumnezeu”.

Citește mai mult.

Centenarul Patriarhiei Române: Acatistele celor 16 sfinți mărturisitori din secolul XX, publicate într-un volum

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat volumul „Acatisele Sfinților români proclamați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române”.

Citește mai mult.

Biserica în sprijinul familiei: Proiecte și formare pentru combaterea violenței domestice

Biserica Ortodoxă Română vine în sprijinul familiilor prin dezvoltarea de programe și cursuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice.

Citește mai mult.

Gala Bucuria Vindecării, ediția a 5-a, se apropie cu pași repezi. Cum poți avea acces la eveniment

Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a 5-a, va avea loc pe 23 noiembrie, la Ateneul Român, începând cu ora 18:00.

Citește mai mult.

Parlamentul a adoptat legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România.

Citește mai mult.

Știri recente