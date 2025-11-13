Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.
Patriarhul Daniel, despre pictura Catedralei Naționale: Reprezintă sufletul românesc
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, miercuri, că pictura Catedralei Naționale reprezintă „sufletul românesc” și „o lucrare binecuvântată de Dumnezeu”.
Centenarul Patriarhiei Române: Acatistele celor 16 sfinți mărturisitori din secolul XX, publicate într-un volum
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat volumul „Acatisele Sfinților români proclamați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române”.
Biserica în sprijinul familiei: Proiecte și formare pentru combaterea violenței domestice
Biserica Ortodoxă Română vine în sprijinul familiilor prin dezvoltarea de programe și cursuri dedicate prevenirii și combaterii violenței domestice.
Gala Bucuria Vindecării, ediția a 5-a, se apropie cu pași repezi. Cum poți avea acces la eveniment
Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a 5-a, va avea loc pe 23 noiembrie, la Ateneul Român, începând cu ora 18:00.
Parlamentul a adoptat legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România
Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România.