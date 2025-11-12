Centenarul Patriarhiei Române: Acatistele celor 16 sfinți mărturisitori din secolul XX, publicate într-un volum

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat volumul „Acatisele Sfinților români proclamați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române”.

Volumul, publicat în format broșat, reunește acatistele celor 16 sfinți români canonizați în anul 2024 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Sfinții pomeniți în acest volum sunt cuvioși, mărturisitori și mucenici care au trăit în perioada regimului comunist ateu și s-au remarcat prin credință statornică, răbdare și jertfelnicie, mărturisindu-L pe Hristos în vremuri de prigoană.

Lucrarea a fost alcătuită de Departamentul Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române și oferă credincioșilor texte de rugăciune care redau, pe scurt, întâmplări și minuni din viața fiecărui sfânt.

„Citirea acatistului ne oferă prilejul de a fi în comuniune cu sfinții, de a simți prezența lor încurajatoare și de a primi har în sufletele noastre, binecuvântare în familii și sănătate sufletească și trupească”, se arată în prezentarea volumului.

Cartea este destinată clericilor, monahilor și credincioșilor care doresc să-i cinstească pe sfinții români recent canonizați și să le urmeze pilda de mărturisire a dreptei credințe și de viețuire în sfințenie.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.