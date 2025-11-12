Patriarhul Daniel despre pictura Catedralei Naționale: Reprezintă sufletul românesc

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, miercuri, că pictura Catedralei Naționale reprezintă „sufletul românesc” și „o lucrare binecuvântată de Dumnezeu”.

Preafericirea Sa a oferit distincții pictorilor bisericești care au pictat Catedrala Națională, într-o ceremonie desfășurată la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”.

Cu această ocazie, Patriarhul României a ținut să remarce faptul că pelerinii sosiți la Catedrală au lăudat pictura interioară.

„După sfinţirea picturii, am văzut mai întâi aprecierile simplilor credincioși pelerini, care nu sunt specialiști în domeniu, dar care, în cuvinte simple, au spus adevăruri mari. De exemplu, o doamnă a spus că, uitându-se la catedrală (Catedrala Națională, n.red.), la pictură și la zidurile catedralei, a remarcat următorul fapt: deși este foarte mare, imensă ca spațiu, catedrala nu este apăsătoare, nu ne copleșește, pentru că picturile sunt foarte frumoase și aduc pace și bucurie în suflet”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Smerenie și jertfelnicie

Patriarhul a remarcat smerenia pictorilor care au lucrat la Catedrală, drept un factor determinant pentru reușita proiectului.

„Al doilea factor al reuşitei acestei picturi a fost smerenia pictorilor în căutarea perfecționării. Niciunul dintre pictori nu s-a considerat că este un pictor desăvârșit în ceea ce privește pictarea unei catedrale în tehnica mozaic. A existat multă smerenie din partea tuturor pictorilor și în același timp speranța că vor realiza această lucrare într-un timp record, pentru că aveau termene fixate”, a menționat Preafericitul Părinte Daniel.

Patriarhul României a adăugat că tinerii pictori au lucrat în echipă, dând dovadă de mult entuziasm și spirit de jertfelnicie.

„La aceste câteva remarci, mai adăugăm şi faptul că s-a lucrat, cum s-a spus, în echipă, și sub presiunea timpului. Dacă se spune: până la data de … trebuie să pictăm atâta suprafaţă – iar la un moment dat, voi, pictorii, aţi depășit norma, aceasta înseamnă că echipa voastră de tineri pictori a avut mult entuziasm și mult spirit de jertfelnicie”.

„De ce? Pentru că nu vă consideraţi experți în mod deplin, ci eraţi în căutarea desăvârşirii și în dinamica formării spre perfecționare”, a explicat Preafericirea Sa.

„În rezumat, pictarea Catedralei Naţionale în tehnica mozaic a fost o lucrare făcută cu smerenie, cu speranță și cu bucurie, dar şi cu o profundă conștiință eclesială, deoarece această catedrală reprezintă frumuseţea sufletului românesc, credincios şi darnic, evlavios şi generos.”

„Desigur, frumusețea picturii Catedralei este asemenea frumuseţii unei icoane a sfinților, dar este şi o stare duhovnicească luminoasă a sufletelor celor care au pictat pe sfinți. De fapt, se realizează o legătură de sfântă prietenie între sfântul pictat și pictorul care pictează icoana sau chipul sfântului, după cum spunea mai ales Sfântul Părinte Pictor Sofian Boghiu de la Antim”, a spus Patriarhul României.

Din Catedrala Națională, țara se vede mai frumoasă

PF Daniel a mai remarcat că după sfințirea picturii Catedralei Naționale, a crescut sentimentul patriotic în țara noastră.

„Că lumea așa te cunoaște după ce ai făcut mai frumos. Și deci e foarte frumos că învățăm unii de la alții, dar și că se primește o anumită încurajare dintr-o lucrare apreciată. Și de sigur, mulți dintre români, văzând că noi în ultimii 10-15 ani apărem aproape peste tot ca și codași în Europa, acum când au văzut că avem o catedrală frumoasă, a mai crescut sentimentul patriotic.”

„O doamnă a spus: e bine că avem și noi o catedrală ca Notre Dame. Frumos. Da, într-adevăr, sunt cam aceleași dimensiuni: lungimea și lățimea Catedralei Notre Dame”, a mai spus Patriarhul.

