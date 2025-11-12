Parlamentul a adoptat legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri legea prin care luna martie este declarată Luna Femeilor în România.

Legea prevede că această perioadă este dedicată recunoașterii și celebrării contribuțiilor femeilor din țara noastră în toate domeniile de activitate.

„Autoritățile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora, pot organiza sau sprijini material şi financiar organizarea de manifestări culturale, artistice, educative şi ştiinţifice şi acţiuni social-culturale dedicate femeilor şi rolului acestora în societate”, se arată în articolul doi din lege.

Această inițiativă este inspirată din eforturile internaționale care evidențiază rolul esențial pe care femeile l-au avut și îl au în societate, precizează inițiatorii legii.

Legea urmărește evidențierea impactului pozitiv pe care femeile l-au avut asupra societății româneşti în domenii precum educația, sănătatea, cultura, ştiința, sportul sau politica şi întreaga societate.

După votul din Parlament, legea va fi trimisă la Președintele României pentru promulgare.

Anul 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română. Cu acest prilej vor fi evidențiate modele de femei sfinte precum: mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame.

