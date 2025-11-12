Gala Bucuria Vindecării, ediția a 5-a, se apropie cu pași repezi. Cum poți avea acces la eveniment

Gala „Bucuria Vindecării”, ediția a 5-a, va avea loc pe 23 noiembrie, la Ateneul Român, începând cu ora 18:00.

Evenimentul, organizat de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, este dedicat pacienților oncologici și familiilor acestora, care, pe baza unui document medical vor avea acces gratuit la eveniment, informează Trinitas TV.

Documentul trebuie transmis până pe 17 noiembrie, la adresa: [email protected].

„Gala Bucuria Vindecării este un răspuns pe care voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, cu binecuvântarea părintelui Patriarh Daniel, cu susținerea părintelui Arhimandrei Ciprian Grădinaru și cu implicarea doamnei Cătălina Lițu, partea laică a acestui proiect, vin în întâmpinarea nevoilor pacienților oncologici”.

„Accesul, ca și în ceilalți ani, se face în baza unui document, un document justificativ din partea medicului pe care pacientul sau pe care cel care a trecut prin procesul oncologic îl poate depune pe o adresă de mail”, a spus George Grigoriu, prezentatorul Galei.

Gală de Ziua Națională

Ediția a 5-a Galei Bucuria Vindecării va fi difuzată de Trinitas TV în data de 1 decembrie.

„Este o gală, așa cum ne-am obișnuit, de mare ținută și un astfel de proiect are nevoie de o susținere tehnică, evident, și atunci avem suportul colegilor de la Trinitas, cu ajutorul celor de la Radio România, care vor asigura cele mai bune condiții pentru că acest proiect să aibă o bună acoperire atât în sală, cât și ulterior la televizor, pentru că ar urma să fie difuzat proiectul pe data de 1 decembrie, chiar de Ziua Națională”, a completat prezentatorul.

Gala Bucuria Vindecării va reuni și anul acesta artiști și muzicieni îndrăgiți, alături de Orchestra Medicilor Dr. Ermil Nikifor, dirijată de Iosif Ion Pruner.

„Surprizele sunt nenumărate, însă împărtășesc cu voi în acest moment câteva dintre surprizele pe care le-am pregătit pentru această gală. De la Viena mi se va alătura marea noastră soprană Elisa Băleanu, Elina Velica, sufletul edițiilor Bucuria Vindecării. un proiect pe care noi îl difuzăm pe Trinitas TV, îndrăgitul Marcel Pavel, Iordache Basalic de la Opera Națională, Miruna Ionescu, care împreună cu Valentin Albeșteanu și Valentin Cucu ne vor reintroduce în atmosfera Bucureștiului de odinioară cu romanțele lor absolut minunate, care au fost atât de apreciate la gala anterioară și, evident, sub senatul în calitate de gazdă și de prezentator al acestui eveniment”, a completat George Grigoriu.

Invitațiile vor fi transmise pacienților care au depus documentele până în data de 22 noiembrie, prin e-mail.

Foto credit: Arhivă/ Ziarul Lumina

