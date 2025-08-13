Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro.

Revista „Binele de știut”: Luna iulie 2025

În luna iulie a acestui an, pe lângă Sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București, ne-am bucurat de cinstirea unor sfinți recent canonizați: Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sf. Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De asemenea, am aniversat 74 de ani de la nașterea Patriarhului Daniel.

Citește mai mult.

Cei cu inima tânără o iubesc pe Maica Domnului: PS Benedict vede din perspectivă creștină Ziua Internațională a Tineretului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a transmis, în exclusivitate pentru Basilica.ro, un mesaj care pune Ziua Internațională a Tineretului într-o perspectivă creștină, sugerând că există și o tinerețe a inimii, iar „cei care se simt cu inima tânără” sunt „cei care o iubesc pe Maica Domnului”.

Citește mai mult.

Icoana în mozaic a Maicii Domnului Oranta a fost amplasată în pronaosul Catedralei Naționale

În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei – simbol al Întrupării.

Citește mai mult.

Mitropolitul Teofan merge la Mănăstirea Paltin de hram: Programul liturgic

Mănăstirea Paltin a anunțat programul liturgic pentru hramul Adormirii Maicii Domnului, ocazie cu care Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va săvârși Sfânta Liturghie.

Citește mai mult.

Episcopul Oradiei a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate, la 235 de ani de la zidirea lăcașului de cult și la împlinirea a 50 de ani de la finalizarea picturii interioare, sfințită în anul 1975.

Citește mai mult.