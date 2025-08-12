Icoana în mozaic a Maicii Domnului Oranta a fost amplasată în pronaosul Catedralei Naționale

În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată cu mâinile ridicate și palmele deschise, cu Pruncul Iisus reprezentat pe pieptul ei – simbol al Întrupării.

„Această imagine este foarte veche, având origini în arta creștină timpurie și fiind des întâlnită în mozaicuri și fresce bizantine, simbolizând-o pe Maica Domnului ca Rugătoare – icoana este o imagine a Bisericii rugătoare și a mijlocirii Maicii Domnului pentru lume”, explică pe Facebook Daniel Codrescu, coordonatorul picturii în mozaic de la Catedrala Națională.

Un exemplu celebru este „Maica Domnului Oranta” din absida altarului Catedralei „Sfânta Sofia” din Kiev (sec. XI), cunoscută și sub numele de „Zidul neclintit”, pentru că simbolizează ocrotirea și apărarea orașului și a credincioșilor, mai explică pictorul bisericesc.

Echipa de pictură în mozaic de la Catedrala Națională muncește intens pentru a decora o suprafață cât mai mare înainte de sfințirea acesteia din 26 octombrie 2025, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi din nou la București, așa cum a fost și cu prilejul sfințirii altarului, în Anul Centenar al Marii Uniri.

Artiștii și-au propus să lucreze o normă de 360 de metri pătrați lunar, dar adesea o depășesc, a anunțat Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Crîngașu, coordonatorul lucrărilor de construcție a edificiului.

Foto credit: Daniel Codrescu