Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sfințit Altarul și iconostasul celei mai vechi biserici din localitate, la 235 de ani de la zidirea lăcașului de cult și la împlinirea a 50 de ani de la finalizarea picturii interioare, sfințită în anul 1975.

Sfântul așezământ este cunoscut în comunitate sub denumirea „biserica din deal”, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Lucrările de restaurare recent încheiate s-au desfășurat sub coordonarea părintelui Marian-Vasile Popa, Protopopul Beiușului.

În cadrul omiliei rostite la finalul Sf. Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a evidențiat importanța slujbei de sfințire ca act de consacrare liturgică și a explicat, în cheia Tradiției Bisericii Ortodoxe, semnificația așezării moaștelor de martiri în piciorul Sfintei Mese.

„La sfințire, rânduiala este foarte elaborată. Pare complicată, dar nu este. Este o lucrare sfântă, încărcată de simbolism. La noi, în Biserica Ortodoxă, toată lucrarea pe care o săvârșește clerul împreună cu poporul este încărcată de simbolism liturgic”, a transmis ierarhul.

„Pentru că despre realitățile nevăzute nu poți să vorbești în limba comună. Ești nevoit să te folosești de palide imagini din lumea simbolurilor pentru a reda măcar un crâmpei din măreția, din splendoarea, din strălucirea Împărăției netrecătoare a Cerurilor, spre care tindem cu toții aici, pe pământ, în care deja suntem prezenți în taină prin Sfânta Biserică, deși nu deplin”.

Privirea spre Hristos

Preasfințitul Părinte Sofronie a făcut referire și la fragmentul evanghelic al duminicii (Matei 14, 22:34), despre care a spus că fiecare om credincios este chemat să-și păstreze privirea îndreptată spre Hristos, chiar și în mijlocul încercărilor.

„Și pentru că nu avea destulă credință, Petru este cuprins de frică și începe să se scufunde, strigând către Hristos. Și Domnul îl scoate afară, așa cum, de fapt, vrea să ne scoată afară din toate fricile noastre. Și mai ales din frica de moarte. Gândiți-vă, iubiții mei frați și surori, că în Petru, care merge pe apele învolburate spre Hristos Domnul, suntem noi, care mergem către Hristos Care ne cheamă la El și ne atrage irezistibil”, a mai spus Preasfinția Sa.

La final, părintele protopop Marian-Vasile Popa a adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la lucrările de restaurare, subliniind sprijinul constant oferit de Episcopia Oradiei și implicarea comunității locale.

Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat credincioșii parohiei pentru contribuția lor la păstrarea valorilor spirituale și culturale ale Bisericii.

Foto credit: Episcopia Oradiei