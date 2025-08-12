Cei cu inima tânără o iubesc pe Maica Domnului: PS Benedict vede din perspectivă creștină Ziua Internațională a Tineretului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a transmis, în exclusivitate pentru Basilica.ro, un mesaj care pune Ziua Internațională a Tineretului într-o perspectivă creștină, sugerând că există și o tinerețe a inimii, iar „cei care se simt cu inima tânără” sunt „cei care o iubesc pe Maica Domnului”.

Ierarhul amintește că Ziua Internațională a Tineretului, marcată marți, are ca temă generică acțiuni locale ale tinerilor pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și dincolo de acestea.

„Această zi providențială și generoasă se suprapune peste răstimpul Postului Adormirii Maicii Domnului, când tinerii se îndreaptă cete-cete către mănăstirile închinate Preasfintei Fecioare, în pelerinaje, pe jos mai ales, privind cu încredere la icoana cea frumoasă, chip al desăvârșirii, al curăției și al bucuriei, icoana Maicii Domnului”, amintește Preasfinția Sa.

Pelerinajul ne schimbă sufletul

„Lucrul acesta se întâmplă în mod deosebit și în eparhia noastră, a Sălajului, dar se întâmplă și în eparhia Clujului sau a Maramureșului sau în multe alte locuri când privirile se îndreaptă înspre mănăstiri de referință precum Nicula, Strâmba sau Rohia.”

Episcopul Sălajului subliniază că acesta este un exemplu concret, specific, de acțiune locală care trece dincolo de acestea.

„Adică, reflectând la tematica acestei zile, drumul unui pelerinaj nu schimbă doar peisajul, ci ne schimbă sufletul. Lucrează lăuntric, propunându-ne o reconfigurare dinlăuntru înspre afară, dinspre interior înspre cele care ne înconjoară.”

„Nu este doar o osteneală fizică, o lucrare ascetică, ci este mai degrabă o lucrare a inimii. Un itinerariu pe hartă, dar mai ales un urcuș înspre Dumnezeu”, adaugă Preasfinția Sa.

Maica Domnului, model pentru tineri

„Maica Domnului este, spuneam, model desăvârșit al celui care crede în Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu și se aruncă în brațele Sale”, explică ierarhul.

„Ea a primit, a păstrat în taină înlăuntrul inimii sale și mai ales a împlinit voia lui Dumnezeu atunci când aceasta a însemnat osteneală, lacrimi și mai ales jertfă, bineînțeles toate învăluite într-o desăvârșită dragoste.”

Pelerinajul către ea ne învață că marile împliniri cer răbdare, curaj și perseverență, continuă Preasfinția Sa.

„De aceea e și foarte important să ne întrebăm în acest moment, într-un mod personal, care este drumul pe care noi îl parcurgem acum, ce ne așteaptă la capătul său și dacă, până la urmă, sunt efectiv dispus să sacrific dintre cele pe care le iubesc pentru țeluri mai înalte.”

Să alegem drumul care cere efort

„Suntem chemați să nu ne fie teamă să pornim pe drumuri complicate, lungi, să nu ne fie teamă de efort, pentru că toate aceste lucruri vor avea efecte substanțiale asupra vieții noastre”, atenționează ierarhul.

„Ne vor curăți exterior, dar mai ales ne vor curăți lăuntric. Vor face din inima noastră un sălaș al Domnului Hristos, al dragostei, al nădejdii și al bucuriei pe care o astfel de prezență ni le poate aduce. O căutăm pe Maica Domnului, care ea tot timpul ne conduce la țeluri vrednice de tot ceea ce poate să însemne viața noastră frumoasă.”

Chemare pe calea spre Dumnezeu

„Vă salutăm acum, îndreptându-ne cu un grup de pelerini înspre Mănăstirea Nicula, în pelerinaj, însoțindu-i pe drumul prin eparhia noastră, în care participanții sunt în număr mare tineri”, mai transmite Preasfințitul Părinte Benedict.

„Bucuria se vede pe chipul lor, în rugăciune, în osteneală și mai ales în nădejdi multe că, mărturisindu-și gândurile icoanei sale, vor primi mângâiere, vor primi lămurire a minților, dar mai ales vor primi putere să iubească.”

„Iar noi, pe plan local, la Sălaj, îi așteptăm pe toți tinerii și pe toți cei care se simt tineri în spiritul acesta evanghelic să vină la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Strâmba, soră a celei de la Nicula”, continuă Preasfinția Sa.

„Vom face și acolo, în ajunul sărbătorii, un pelerinaj pe jos pentru toți cei care se simt cu inima tânără, pentru toți cei care o iubesc pe Maica Domnului. Dorim tuturor binecuvântare și îmbrățișare de la Maica Domnului și la mulți ani tuturor tinerilor de pretutindeni.”

Participanții la pelerinajul tradițional de la Mănăstirea Nicula se strâng la în fața Bisericii „Sf. Nicolae” din parcul central al orașului Gherla, de unde pleacă la ora 11:00 pe jos spre așezământul monahal.

Foto credit: Episcopia Sălajului