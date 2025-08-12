Mitropolitul Teofan merge la Mănăstirea Paltin de hram: Programul liturgic

Mănăstirea Paltin a anunțat programul liturgic pentru hramul Adormirii Maicii Domnului, ocazie cu care Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va săvârși Sfânta Liturghie.

Întemeiată în anul 2003, Mănăstirea a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Programul începe joi, 14 august, cu Slujba Privegherii și Prohodul Maicii Domnului, de la ora 18:00.

Vineri, în ziua de praznic, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va săvârși Sfânta Liturghie.

Chemare pentru pelerini

În plus, pelerinii vor avea ocazia să cinstească și să se închine la moaștele Sfântului Nichifor cel Lepros și Sfântul Gavriil Georgianul, cunoscuți drept grabnic ajutători pentru cei bolnavi.

„Cu nădejde în rugăciunile și mijlocirile Preasfintei Stăpâne de Dumnezeu Născătoare, îi așteptăm pe toți cei ce vor să o cinstească în sfânt lăcașul ei, la Mănăstirea Paltin, unde cerul atinge munții curați și încărcați cu rugăciune”, a transmis obștea mănăstirii, potrivit Doxologia.

Mănăstirea Paltin are în grijă un cămin pentru vârstnice.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor