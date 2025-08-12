Revista „Binele de știut”: Luna iulie 2025

În luna iulie a acestui an, pe lângă Sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București, ne-am bucurat de cinstirea unor sfinți recent canonizați: Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și Sf. Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De asemenea, am aniversat 74 de ani de la nașterea Patriarhului Daniel.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate Sărbătorii de vară a Sfântului Dimitrie cel Nou;

Galerii foto de la evenimente importante, inclusiv de la ziua de naștere a Patriarhului Daniel și de la canonizarea Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț;

Sfințiri și predici ale ierarhilor;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna iulie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Interviuri;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Însumând peste 100 de pagini, revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.