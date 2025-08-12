Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București
Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni.
Starețul de la Darvari cheamă bucureștenii la o priveghere de noapte – un leac pentru nopțile pierdute
Starețul Mănăstirii Darvari, protos. Arsenie Irimiea, îi cheamă pe bucureșteni să participe, în seara zilei de 14 august, la o priveghere de noapte urmată de Taina Sfântului Maslu, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului — leac pentru nopțile pierdute.
O biserică din Tg. Neamț a aniversat 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei.
Sf. Alexandru din Basarabia, cinstit la biserica unde a slujit: Prima pomenire de după proclamarea locală a canonizării
Sf. Pr. Mc. Alexandru (Baltaga) din Basarabia a fost cinstit vineri, pentru prima dată după proclamarea locală a canonizării sale, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea basarabeană Călărași – lăcaș în care sfântul a slujit timp de 54 de ani.
O nouă parohie se formează în Irlanda: PS Nectarie a oficiat prima liturghie
Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a oficiat duminică prima Liturghie la parohia în formare din Balbriggan, Irlanda, conform unui comunicat primit pe adresa redacției.