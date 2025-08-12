Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni.

Starețul de la Darvari cheamă bucureștenii la o priveghere de noapte – un leac pentru nopțile pierdute

Starețul Mănăstirii Darvari, protos. Arsenie Irimiea, îi cheamă pe bucureșteni să participe, în seara zilei de 14 august, la o priveghere de noapte urmată de Taina Sfântului Maslu, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului — leac pentru nopțile pierdute.

O biserică din Tg. Neamț a aniversat 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei.

Sf. Alexandru din Basarabia, cinstit la biserica unde a slujit: Prima pomenire de după proclamarea locală a canonizării

Sf. Pr. Mc. Alexandru (Baltaga) din Basarabia a fost cinstit vineri, pentru prima dată după proclamarea locală a canonizării sale, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea basarabeană Călărași – lăcaș în care sfântul a slujit timp de 54 de ani.

O nouă parohie se formează în Irlanda: PS Nectarie a oficiat prima liturghie

Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a oficiat duminică prima Liturghie la parohia în formare din Balbriggan, Irlanda, conform unui comunicat primit pe adresa redacției.

