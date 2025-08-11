Starețul de la Darvari cheamă bucureștenii la o priveghere de noapte – un leac pentru nopțile pierdute

Starețul Mănăstirii Darvari, protos. Arsenie Irimiea, îi cheamă pe bucureșteni să participe, în seara zilei de 14 august, la o priveghere de noapte urmată de Taina Sfântului Maslu, cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului — leac pentru nopțile pierdute.

Protos. Arsenie de la Schitul Darvari i-a îndemnat pe credincioși să participe la o priveghere de șapte ore, după rânduiala Sfântului Munte Athos, în cinstea Maicii Domnului și a icoanei făcătoare de minuni Prodromița, aflată la Schit de 102 ani.

„Îi chemăm pe toți credincioșii să se alăture obștii noastre la o priveghere frumoasă, de șapte ore, după rânduiala Sfântului Munte Athos, așa cum se săvârșește acolo la marile praznice ale Maicii Domnului și în cinstea sfintelor ei icoane făcătoare de minuni”, a declarat pentru Basilica.ro protos. Arsenie Irimiea.

„Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Schitul Darvari, mare făcătoare de minuni, veghează asupra obștii noastre și asupra Bucureștiului de 102 ani, aducând mângâiere, ajutor și nădejde tuturor celor care se apropie cu credință”.

Ofrandă adusă Maicii Domnului

Părintele Arsenie a subliniat că Maica Domnului veghează neîncetat asupra obștii și asupra Bucureștiului, aducând alinare celor care se roagă cu multă credință. Cel mai adesea, privegherea este văzută ca o ofrandă duhovnicească menită să vindece nopțile fără rugăciune.

„Simțim neîncetat ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și recunoaștem că nu avem cuvinte îndeajuns pentru a-I mulțumi pentru toate binefacerile și minunile pe care le lucrează în viața noastră. De aceea, socotim că o noapte de priveghere petrecută lângă chipul ei sfânt este odorul cel mai de preț și ofranda cea mai bine primită pe care o putem aduce Maicii Domnului”.

„Va fi o seară și o noapte de rugăciune prin care să se curețe și să se vindece toate nopțile care s-au petrecut fără rugăciune și, poate, în dezordine. Vă chemăm să veniți cu metanierul, pentru a rosti împreună rugăciunea inimii, să ascultați slujba, să vă împărtășiți de binecuvântarea lui Dumnezeu prin Taina Sfântului Maslu și să plecați acasă cu conștiința vie că avem în cer o inimă de mamă care se roagă pentru noi și ne ocrotește în fiecare pas și în fiecare clipă”, a conchis protos. Arsenie.

Programul slujbelor:

14 august 2025

16:00–19:00 – Vecernia mare și litie

19:00–22:00 – Prohodul Maicii Domnului și Utrenia

22:00–23:00 – Taina Sf. Maslu cu molifte și dezlegări

