O nouă parohie se formează în Irlanda: PS Nectarie a oficiat prima liturghie

Preasfințitul Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a oficiat duminică prima Liturghie la parohia în formare din Balbriggan, Irlanda, conform unui comunicat primit pe adresa redacției.

„Astăzi Hristos este prezent aici, în mijlocul vostru, și ne adună în jurul Său. O comunitate nu se zidește doar din ziduri, ci mai ales din credința și dragostea celor ce o alcătuiesc”, a spus Părintele Episcop Nectarie.

„Vă îndemn să păstrați această flacără vie, să nu lăsați rutina sau grijile lumii să stingă dorul de Dumnezeu.”

„Fiecare dintre voi are un rol în trupul lui Hristos. Chiar și cel mai mic gest de slujire, chiar și o rugăciune spusă din inimă, contribuie la creșterea Bisericii. Fiți mădulare vii, lucrătoare, și Dumnezeu va întări pașii voștri”, a adăugat Preasfinția Sa.

În încheiere, ierarhul a transmis un gând de nădejde pentru viitorul noii comunități ortodoxe românești.

„Cu ajutorul Domnului și al Maicii Sale, această parohie va crește și va deveni un loc unde copiii voștri vor învăța credința, unde veți primi mângâiere și unde veți putea aduce mulțumire pentru binefacerile primite”, a spus părintele episcop.

„Să rămâneți ancorați în rugăciune și în dragostea frățească, iar Dumnezeu vă va binecuvânta cu roade bogate.”

Slujirea în această comunitate a început cu câteva luni în urmă, prin grija și implicarea credincioșilor din zonă, precum și cu sprijinul direct al Părintelui Raul Simion și al preoților slujitori de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Columba” din Blanchardstown (Dublin 15).

Balbriggan se află în Fingal, la aproximativ 46 kilometri nord de Dublin, capitala Irlandei. Activitățile liturgice se desfășoară în Biserica Anglicană din Balbriggan.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei