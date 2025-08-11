Sf. Alexandru din Basarabia, cinstit la biserica unde a slujit: Prima pomenire de după proclamarea locală a canonizării

Sf. Pr. Mc. Alexandru (Baltaga) din Basarabia a fost cinstit vineri, pentru prima dată după proclamarea locală a canonizării sale, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea basarabeană Călărași – lăcaș în care sfântul a slujit timp de 54 de ani.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și un numeros sobor de clerici de pe ambele maluri ale Prutului

După slujbă, Preasfințitul Părinte Veniamin a citit Tomosul de canonizare, moment urmat de prezentarea spre închinare a icoanei sale și cântarea troparului noului sfânt.

Recunoștință pentru canonizarea unui martir basarabean

Înaltpreasfințitul Părinte Petru i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru sprijinul acordat în trecerea în rândul sfinților a acestui mare slujitor al Bisericii și al neamului, „care a murit pentru dragostea sa față de neam, identitate și credință, fiind mereu aproape de popor”.

„Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care ne-a ajutat la organizarea canonizării și a acestei manifestări de astăzi, adică la Sfânta Liturghie săvârșită în cinstea Sfântului Mucenic Alexandru Baltaga, în biserica în care el a slujit”, a subliniat Mitropolitul Basarabiei.

Preasfințitul Părinte Veniamin a evocat momente din viața și jertfa sfântului: „Era conștient de pericolul ateist-comunist ce venea dinspre Răsărit”, a spus ierarhul.

Acuzat că era preot și român

„În 1940, în 31 august, a fost cercetat chiar în timpul Sfintei Liturghii, aici, la biserică. A ajuns în beciurile NKVD-ului din Chișinău și a murit în închisoarea din Kazan. Printre acuzațiile aduse, una a fost că era preot, iar cealaltă că era român și votase Unirea cu Țara Mamă”, a subliniat Părintele Episcop Veniamin.

La eveniment au luat parte descendenți ai Sfântului Alexandru din Basarabia, localnici vârstnici care l-au cunoscut sau au fost botezați de el, oficiali din Parlamentul României, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și un grup de preoți din Protopopiatul Iași I, condus de Părintele Protopop Florin Călugăru.

În semn de recunoștință, mai mulți preoți din Protopopiatul Călărași au primit distincții omagiale, la fel și preoții din Protopopiatul Iași I, înfrățiți cu parohiile din Călărași.

Au fost distinși, de asemenea, oficiali, reprezentanți ai instituțiilor publice și credincioși implicați activ în viața parohială.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei