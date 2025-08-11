Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc va fi adusă, în perioada 14–17 august, în pelerinaj, pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală.

Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni.

„Cu această ocazie, vom aduce cunoscuta icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, care datează, conform tradiției, chiar din vremea Domnitorului Mircea cel Bătrân.”, a declarat pentru Agerpres pr. Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”.

Potrivit acestuia, Sf. Constantin Brâncoveanu a avut o evlavie deosebită față de această icoană, înfrumusețând-o cu o cizelură de argint realizată în timpul domniei sale și susținând ample lucrări de restaurare la Mănăstirea Glavacioc.

„Consider că este o surpriză duhovnicească, în miezul acestei veri, pentru credincioșii noștri, pentru închinătorii și pelerinii ce vor veni în aceste zile de sărbătoare”, a transmis părintele paroh. Emil-Nedelea Cărămizaru.

Programul sărbătorii:

Joi, 14 august

17:00: Primirea icoanei

17:15: Așezarea în pridvorul bisericii

17:30: Prohodul Maicii Domnului

Vineri, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

08:30: Utrenia

10:00: Sfânta Liturghie

18:00: Priveghere în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni

Sâmbătă, 16 august – Sfinții Martiri Brâncoveni

08:30: Utrenia

09:30: Primirea PS Varlaam Ploieșteanul, delegatul Patriarhului

10:00: Sfânta Liturghie

12:30: Parastasul Sfinților Martiri

18:00: Acatistul Maicii Domnului

Duminică, 17 august

08:30: Utrenia

10:00: Sfânta Liturghie

17:00: Întoarcerea delegației de la Mănăstirea Glavacioc

Credincioșii sunt așteptați să se închine icoanei Maicii Domnului, aflată pentru puțin timp în București, și la moaștele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.

Foto credit: Mănăstirea Glavacioc / Facebook