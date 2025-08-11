Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, adusă pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc va fi adusă, în perioada 14–17 august, în pelerinaj, pentru prima dată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală.
Evenimentul are loc cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului și al hramului Sfinților Martiri Brâncoveni.
„Cu această ocazie, vom aduce cunoscuta icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, care datează, conform tradiției, chiar din vremea Domnitorului Mircea cel Bătrân.”, a declarat pentru Agerpres pr. Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”.
Potrivit acestuia, Sf. Constantin Brâncoveanu a avut o evlavie deosebită față de această icoană, înfrumusețând-o cu o cizelură de argint realizată în timpul domniei sale și susținând ample lucrări de restaurare la Mănăstirea Glavacioc.
„Consider că este o surpriză duhovnicească, în miezul acestei veri, pentru credincioșii noștri, pentru închinătorii și pelerinii ce vor veni în aceste zile de sărbătoare”, a transmis părintele paroh. Emil-Nedelea Cărămizaru.
Programul sărbătorii:
- Joi, 14 august
- 17:00: Primirea icoanei
- 17:15: Așezarea în pridvorul bisericii
- 17:30: Prohodul Maicii Domnului
- Vineri, 15 august – Adormirea Maicii Domnului
- 08:30: Utrenia
- 10:00: Sfânta Liturghie
- 18:00: Priveghere în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni
- Sâmbătă, 16 august – Sfinții Martiri Brâncoveni
- 08:30: Utrenia
- 09:30: Primirea PS Varlaam Ploieșteanul, delegatul Patriarhului
- 10:00: Sfânta Liturghie
- 12:30: Parastasul Sfinților Martiri
- 18:00: Acatistul Maicii Domnului
- Duminică, 17 august
- 08:30: Utrenia
- 10:00: Sfânta Liturghie
- 17:00: Întoarcerea delegației de la Mănăstirea Glavacioc
Credincioșii sunt așteptați să se închine icoanei Maicii Domnului, aflată pentru puțin timp în București, și la moaștele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.
Foto credit: Mănăstirea Glavacioc / Facebook