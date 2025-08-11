O biserică din Tg. Neamț a aniversat 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale și a numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părintele Teofan a vorbit despre Evanghelia Potolirii furtunii.

„Ce este omul? Răspunsul cel adânc, dar desăvârșit adevărat, al Sfântului Apostol Pavel: omul este templul Duhului Sfânt. Cât de mare l-a făcut Dumnezeu pe om!” a exclamat Înaltpreasfinția Sa.

„Cât de jos atâtea ideologii doresc să-l așeze: omul, animal superior, care se naște cum se naște orice animal și dispare precum acesta. Cât de jos a ajuns omul să fie considerat de multe din concepțiile lumii moderne, dar Dumnezeu nu doar îl creează, nu doar îl transformă în ogorul Său, dar îl face pe om templu în care se sălășluiește Duhul Sfânt.”

Omul este chemat să se odihnească în Dumnezeu

Pentru a fi cu adevărat zidire, ogor și templu al lui Dumnezeu, „este nevoie ca omul să șadă statornic în corabia Bisericii”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Sfânta Evanghelie de astăzi îi arată pe ucenicii Domnului mergând pe mare. La un anumit moment se alătură lor și Domnul Hristos. Biserica în care ne-am botezat este corabia în care ne-am așezat statornic. Și ce este necesar pentru cel ce se află în corabie? Să nu coboare niciodată din ea!”

Dincolo de păcatele personale și greutățile vieții, creștinul este chemat să nu părăsească niciodată corabia Bisericii, a reiterat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„Sfântul Părinte Cleopa de la Sihăstria, cred că în fiecare cuvânt pe care îl rostea, sublinia adevărul că nimic nu este mai important în lume și în viața lumii decât să nu te desparți de mama ta, Biserica, și de tatăl tău, Dumnezeu.”

Un alt lucru fundamental în viață este ca omul să-și găsească bucuria, odihna lăuntrică în relația cu Dumnezeu, a mai spus părintele mitropolit.

„Pentru că, mare minune, Dumnezeu se odihnește întru sfinții Săi, iar omul este chemat să se odihnească în Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Diplome și distincții

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Diaconul Gheorghe Ioniță a fost hirotesit arhidiacon.

În timpul împărtășirii credincioșilor, Părintele Lector Mihai Vizitiu a vorbit despre istoricul bisericii parohiale, prima sfințită de Sfântul Ierarh Iosif Naniescu după ce a devenit Mitropolit al Moldovei.

Ca semn de mulțumire pentru întreaga activitate pastorală desfășurată în cadrul comunității, precum și pentru sprijinul acordat la realizarea lucrărilor de renovare, ierarhul a înmânat mai multe ordine eparhiale și distincții de vrednicie.

„Crucea Sfântului Iosif cel Milostiv”

Părintele paroh Viorel Laiu, care este și directorul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” al Mănăstirii Neamț;

pr. lect. Mihai Vizitiu;

Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte;

Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț;

Vasile Apopei, primarul orașului Târgu Neamț.

Diploma de onoare „Ștefan cel Mare și Sfânt”

pr. prof. Ioan Mihoc, fostul director al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț;

„Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”

părintele prof. Constantin Vasilescu.

Recunoștință față de comunitate

Părintele Profesor Ioan Mihoc, fost paroh, și-a exprimat recunoștința pentru comunitatea parohială pe care a păstorit-o timp de 27 de ani la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

„Am găsit niște suflete atât de calde, oameni atât de cuminți, atât de credincioși, și spuneam atunci când am predat parohia noului paroh, părintelui Viorel Laiu, că nu știu cum să le mulțumesc pentru că în cei 27 de ani nimeni nu m-a supărat măcar o dată”, a spus el.

„Vreau să le mulțumesc că și la lucrarea care s-a făcut în anii trecuți, și în cea care urmează, care se face în continuare, toți credincioșii sunt cei mai mari contribuabili aici.”

„Mă gândesc cât de importantă este ziua aceasta și cât de specială, cum a rânduit Bunul Dumnezeu să fie atâta pace, atâta binecuvântare, dar mă duce cu gândul la miile de credincioși care au primit Taina Botezului aici, sau Taina Cununiei, sau au plecat pe ultimul drum, poate sunt mii”, a spus și Părintele Viorel Laiu, actualul paroh.

„Mă gândesc și la ctitori, mă gândesc și la cei care au putut, au reușit să ridice o așa frumoasă și măreață biserică. Am nădejdea și la cele zeci de mii de credincioși care vor urma de acum încolo, cum va rândui Domnul, să pășească pragul acestei biserici.”

Istoricul bisericii

Potrivit tradiției, prima biserică din Târgu Neamț a fost construită în vremea domniei Sf. Ștefan cel Mare. Prima mențiune documentară despre Biserica Adormirii Maicii Domnului datează din timpul domnitorului Gheorghe Ștefan (1653-1658).

Construirea actualei biserici a început în 1867, prin contribuțiile bănești ale credincioșilor din oraș, și a fost finalizată în 1875, cu ajutorul unui boier local, Nicolae Albu, lăcașul fiind sfințit în 10 august de Sfântul Ierarh Iosif (Naniescu) cel Milostiv.

Biserica este construită din piatră și cărămidă după planurile arhitectului Johan Brandel de Daggendorf, originar din Bavaria – Germania, fiind o podoabă arhitectonică a orașului.

După lucrările de pictură realizate între anii 1990-1998, biserica a fost resfințită în data de 18 octombrie 1998 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și a Bucovinei.

În acest moment, sfântul lăcaș trece prin mai multe etape de renovare și înfrumusețare.



Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa