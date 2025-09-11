Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei în calendarul ortodox, cu ziua de pomenire la 8 august.

Bucureștenii sunt invitați la hramul Bisericii „Sf. Cruce” Victoria: Vor fi aduse moaștele Sf. Gheorghe de la Cernica

Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” – Victoria din Capitală invită bucureștenii la prăznuirea hramului în data de 14 septembrie.

Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România au învățat despre modelul creștin de relații sănătoase

Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România s-au unit, în perioada 28–31 august, la Cahul, în cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, unde li s-a vorbit despre viața de familie și importanța relațiilor sănătoase.

Patru medalii pentru România la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori

Delegația României a obținut patru medalii de argint la a 9-a ediție a Olimipiadei Europene de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Șumen, în Bulgaria, a anunțat Ministerul Educației pe Facebook.

Parohia „Sf. Andrei” din Wurzburg a donat ghiozdane complet echipate pentru 200 de copii defavorizați din Constanța și Basarabia

Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Wurzburg, Germania, a reușit să strângă peste 10.000 de euro, cu care a cumpărat 200 de ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați din Arhiepiscopia Tomisului și din Episcopia Basarabiei de Sud.

