Dineu caritabil la Iași: Mitropolia Moldovei și Bucovinei extinde programul de burse cu ajutorul liderilor din comunitate

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a lansat ediția din acest an a programului „Bursierii Sfintei Parascheva” organizând Dineul caritabil „Fii de ajutor”, la care au participat reprezentanți ai peste 30 de companii și instituții.

Evenimentul, organizat la începutul acestei săptămâni, a marcat o schimbare de paradigmă referitoare la bursele acordate: pe lângă bursele care susțin educația copiilor din familii numeroase și alte cazuri sociale, Mitropolia va oferi și burse care susțin excelența în regiunea Moldovei.

Astfel, între „Bursierii Sfintei Parascheva” se vor număra și elevi eminenți, studenți remarcabili și doctoranzi cu vocație, indiferent de specializare.

Între cei prezenți s-au aflat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, Marius Sorin Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iulian Dascălu, proprietarul Iulius Group, Ioan Nani, Director General Antibiotice SA.

Mărturii de la bursieri și licitație caritabilă

Doi bursieri au susținut discursuri: Maria Anistoroaei, campioană europeană la șah clasic, și Rareș Prisacariu, câștigător al trofeului „Românii au Talent”.

Seara a inclus o licitație caritabilă silențioasă cu lucrări realizate de studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, specializarea Artă Sacră, alături de opere semnate de artiștii Irina Schipor și Emanuel Chiriac.

Toate exponatele au fost adjudecate, fondurile strânse urmând să fie utilizate la achiziționarea materialelor de lucru pentru atelierele de pictură, mozaic de icoană și artă bizantină ale studenților teologi.

O responsabilitate comună

„Biserica a purtat dintotdeauna în ea această chemare: să vadă în fiecare tânăr chipul lui Dumnezeu și să vegheze cu dragoste ca talantul semănat de El în sufletul acelui tânăr să nu rămână îngropat din lipsă de sprijin”, a transmis Pr. Cosmin Brînză, directorul platformei Fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

„Dineul «Fii de ajutor» a fost dovada că această responsabilitate nu aparține doar Bisericii, ci tuturor celor care înțeleg că a sta alături de un tânăr cu vocație înseamnă a-l ajuta să devină ceea ce Dumnezeu gândește pentru el.”

Dineul caritabil „Fii de ajutor” va deveni tradiție după această primă ediție.

Despre Fiideajutor.ro și Bursierii Sfintei Parascheva

Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, este punctul de întâlnire pentru toți cei care doresc să ofere din resursele, timpul și expertiza lor în sprijinul aproapelui.

Cu sprijinul binefăcătorilor de pretutindeni, Mitropolia Moldovei și Bucovinei ajută 665 de tineri cu vocație din toate județele Moldovei, dar și din jurul granițelor. Aceștia primesc în fiecare lună școlară câte o bursă medie de 500 de lei, ceea ce reprezintă un angajament de peste 2.500.000 de lei anual.

Foto credit: Doxologia.ro