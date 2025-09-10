Patru medalii pentru România la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori

Delegația României a obținut patru medalii de argint la a 9-a ediție a Olimipiadei Europene de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Șumen, în Bulgaria, a anunțat Ministerul Educației pe Facebook.

Cei patru elevi care au obținut medaliile de argint sunt:

Boeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1, București;

Nemţişor Andrei, clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi;

Danciu Traian, clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Şcoala Europeană”, Setor 1, București;

Iordache Matei Ştefan, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Sector 3, București.

Echipa prezentă la Olimpiada Europeană de Informatică a fost coordonată de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), care a asigurat selecția și pregătirea lotului: Mihai Bunget, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu și Andrei Boacă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Crăciunescu Georgeta Antonia Rodica, consilier MEC, si Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.

Ministerul Educației a sprijinit în totalitate, din punct de vedere organizatoric, participarea delegației României la eveniment.

Foto credit: Ministerul Educației și Cercetării