Parohia „Sf. Andrei” din Wurzburg a donat ghiozdane complet echipate pentru 200 de copii defavorizați din Constanța și Basarabia

Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Wurzburg, Germania, a reușit să strângă peste 10.000 de euro, cu care a cumpărat 200 de ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați din Arhiepiscopia Tomisului și din Episcopia Basarabiei de Sud.

Sub coordonarea părintelui paroh Ghelasie Păcurar, oamenii s-au mobilizat și au venit în sprijinul copiilor defavorizați, pentru al optulea an consecutiv.

Părintele Ghelasie s-a deplasat la Constanța, unde alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Episcopul Tomisului, a distribuit 100 de ghiozdane.

Ghiozdanele pentru copiii din Basarabia au fost împărțite de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Biserica duce copiii defavorizați la școală

Biserica Ortodoxă Română a desfășurat, în acest an, numeroase campanii pentru a încuraja participarea copiilor defavorizați, la școală.

Părintele Dan Damaschin, din Arhiepiscopia Iașilor, ajută peste 10.000 de copii. Arhiepiscopia Dunării de jos, la rândul său, sprijină 3.300 de copii să meargă la școală.

Episcopia Tulcii a venit în sprijinul copiilor din mediul rural. Peste 500 de copii din județele Neamț, Botoșani și Iași au fost și ei, susținuți pentru a putea merge la școală.

Copiii din zonele afectate de inundațiile din luna iulie au fost ajutați de Arhiepiscopia Sucevei pentru a putea participa, în condiții bune, la școală.

Foto credit: Mitropolia Germaniei