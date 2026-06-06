Programul slujirii ierarhilor în Duminica Tuturor Sfinților

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica Tuturor Sfinților, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și de Mitropolit al Basarabiei, va sluji la Parohia „Sfântul Nicolae” – Chiperești, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” și „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Parohia Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Spitalului Județean din Târgu Jiu, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Petroasa Mare, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Ioan Valahul“ din Landshut, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Chicago, statul american Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Colilia, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia „Sfânta Treime” din Teiuș, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Parohia Avrămești, comuna Scundu, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Parohia Scutaru, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia „Tuturor Sfinților” – Găvana 1 din Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Oreavu I, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Schitul „Izvorul Tămăduirii” – Frumușeni, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Northampton, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Schinetea, filie a Parohiei Țibăneștii Buhli din județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Piatra Scrisă, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Parohiei Ciuhoi, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Tăuții de Sus, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” din municipiul Orșova, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” din Leucușești – Fălticeni, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia Modelu, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” din Gura Izvorului, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Coșoteni, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Parohia Găvănești, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Dimitrie” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Moigrad, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Buna Vestire” a Parohiei Vălișoara, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Sfântul Chiril al Alexandriei” din La Spezia, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Zuera, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel” din Ålesund, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Parohia „Toți Sfinții” din Toronto, în provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Colman” din Kildare, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Găneasa, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Pasărea, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Almaș, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Lechința, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Biserica „Sf. Cuv. Paraschiva” a Parohiei Timișoara – Zona Tipografilor.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Vicovu de Jos, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Țeghea, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” – Suseni Colț, județul Hunedoara.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților