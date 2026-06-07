Duminica Părinților și Copiilor în Patriarhia Română: Familia, prima școală a credinței

Prima duminică de după Ziua Internațională a Copilului este Duminica Părinților și Copiilor în Patriarhia Română.

Familia este „prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă în Hristos”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului.

De aceea, în 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis să instituie o Duminică a Părinților și Copiilor, arătând că, pentru a proteja și sprijini dezvoltarea fiecărui copil, este necesară sprijinirea familiilor. Este marcată în prima duminică de după Ziua Copilului.

Binele părintelui este și binele copilului

De altfel, inclusiv la nivel global, în data de 1 iunie este marcată nu doar Ziua Internațională a Copilului, ci și Ziua Mondială a Părinților, chiar dacă cea de a doua este mai puțin cunoscută.

Copilul nu este o persoană singură și autonomă, ci trăiește în comunitatea pe care o reprezintă familia. Copilul va fi sănătos sufletește și trupește dacă și familia lui este astfel.

Biserica nu încetează să aducă realitatea familiei în atenția credincioșilor.

Anul 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine, iar toate comunitățile și instituțiile de învățământ ortodox din cuprinsul Patriarhiei Române realizează proiecte și organizează evenimente științifice dedicate acestei teme. Tot astfel, anul 2020 a fost Anul omagial al pastorației părinților și copiilor.

Duminica Familiei Creștine

Biserica Ortodoxă Română a instituit și o Duminică a Familiei Creștine, marcată în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai, sărbătoarea internațională a familiei. Această celebrare este pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andronic și a soției sale, Iunia.

Cinstiți în data de 17 mai, Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, au propovăduit Evanghelia străbunilor noștri traci din regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României.

Ei erau deja creștini la momentul convertirii Sfântului Apostol Pavel, care era și rudă cu Sf. Andronic. Sf. Andronic a fost Episcop al Panoniei și era susținut în misiune de soția sa, Iunia. Cei doi erau făcători de minuni, alungând duhurile necurate și vindecând bolnavii.

„Familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine: rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică”, subliniază Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de Ziua Copilului.

Foto credit: Magnific