Arhim. Mina Dobzeu, părintele mărturisitor în temnițele comuniste: 8 ani de la mutarea la Domnul

Duminică se împlinesc 8 ani de la mutarea la cele veșnice a Arhim. Mina Dobzeu, părintele mărturisitor în temnițele comuniste care l-a botezat pe Nicolae Steinhardt.

S-a născut la 5 noiembrie 1921 la Grozești, județul Lăpușna, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, iar la vârsta de 13 ani a intrat ca frate în Mănăstirea Hâncu.

A fost tuns în monahism în 1948, la Schitul Brădicești, aflat atunci în Episcopia Hușilor, apoi hirotonit ierodiacon în același an.

A fost arestat timp de 11 luni, în perioada 1948-1949, pentru proteste împotriva scoaterii învățământului religios din școală. A devenit ieromonah în 1955.

În 1959, a fost exmatriculat din anul al II-lea de studii la Facultatea de Teologie din București, scos din monahism și condamnat din nou la închisoare pentru că a criticat Decretului 410/1959, prin care erau desființate mănăstirile și monahii tineri erau obligați să iasă în lume.

A fost închis la Galați, Jilava, Gherla și în colonia de muncă din Delta Dunării. În închisorile comuniste, părintele a continuat să răspândească învățătura de credință ortodoxă, fără să se gândească la riscuri, învățându-și colegii de celulă rugăciuni. Când era închis la Jilava, în 1960, l-a botezat pe Nicolae Steinhardt.

A fost eliberat din temnița politică prin amnistia din 1964, iar în 1969 a fost chemat să slujească la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, pe care a condus-o apoi ca stareț în perioada 1978-1988.

A treia arestare a părintelui mărturisitor a avut loc în 1988, după ce i-a trimis 7 scrisori dictatorului Nicolae Ceaușescu, în care punea în contrast morala poporului român cu ateismul comunist.

După reînființarea Episcopiei Hușilor (în 1996), între anii 1996-2002, a îndeplinit funcția de consilier cultural-misionar la Centrul Eparhial Huși.

Ca semn de preţuire şi recunoştinţă pentru atitudinea sa de mărturisitor statornic al credinţei ortodoxe, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i-a oferit Părintelui Mina Dobzeu „Crucea Moldavă” în 2017, an dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române comemorării apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

De-a lungul timpului, Părintele Mina Dobzeu a scris 12 cărţi despre credința creștină și rugăciunea inimii, motiv pentru care Patriarhul Daniel l-a numit „dascăl al rugăciunii”.

Arhim. Mina Dobzeu a plecat la Domnul în data de 7 iunie 2018 și odihnește în cimitirul Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Catedrala Episcopală din Huși.

Foto credit: Trinitas TV