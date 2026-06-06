Sf. Elisabeta de la Pasărea cinstită la Schitul Valea Seacă de la poalele Munților Rarău-Giumalău, locul ei de pustnicie

Schitul sucevean Valea Seacă de la poalele Munților Rarău-Giumalău și-a cinstit pentru prima dată ocrotitoarea – Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, care a pustnicit în zonă.

Liturghia a fost oficiată de Episcopul Ieronim al Daciei Felix, care a cunoscut-o personal pe sfânta contemporană.

Prima dată a întâlnit-o în perioada când a fost Superiorul Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte, iar sfânta a fost trimisă de Patriarhul Teoctist, împreună cu Maica Timoteia de la Pasărea, să ajute la Așezământul Românesc de la Ierusalim.

„Ea a primit ceea ce îi era mai drag, ceea ce învățase, a primit biserica. Ea și răspundea la strană, sigur și celelalte maici în timpul în care nu aveau ascultări se adăugau, dar ea era întotdeauna acolo și se îngrijea de cele ale bisericii”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Ieronim a rememorat și ultimele clipe ale vieții pământești ale Sfintei Elisabeta, afirmând că a avut binecuvântarea de a-i fi alături înainte de mutarea la Domnul, în 2014.

Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să ceară mijlocirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, rugându-se ca aceasta să ocrotească schitul din Valea Seacă, pe viețuitorii săi și pe toți credincioșii care îi cer ajutorul cu credință.

Viața monahală, o taină

Protos. Rafael Petraru, egumenul Schitului Valea Seacă, le-a mulțumit celor care au participat la hram.

„La un moment dat, Sfântul Teofan Zăvărâtul a fost întrebat cum este viața monahală și nu a știut ce să răspundă, filosof fiind, ci pur și simplu a zis că viața monahală se trăiește, nu poate fi descrisă în cuvinte. Așa și viața Sfintei Elisabeta. Oricât am încerca noi să înțelegem trăirea ei, uneori sunt greu de pătruns cu mintea nevoința și osteneala ei”, a spus părintele egumen.

În semn de recunoștință pentru vizita arhierească, Protos. Rafael Petraru i-a dăruit Preasfințitului Părinte Ieronim o icoană cu chipul Maicii Domnului.

La final, ierarhul i-a înmânat Laurei Erhan, din parte Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

Despre schit

Schitul Valea Seacă se află la poalele Masivului Rarău, la cinci kilometri distanță de municipiul Câmpulung Moldovenesc. Piatra de temelie a fost sfințită în 22 iulie 2014.

Celălalt hram al bisericii principale este „Acoperământul Maicii Domnului”. Sfântul așezământ are și un paraclis închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Sf. Elisabeta de la Pasărea și Masivul Rarău

Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea a pustnicit în Masivul Giumalău, dar cunoștea foarte bine și Masivul Rarău. Ea urma exemplul altor pustnici care s-au nevoit în zonă, pe doi cunoscându-i personal.

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Sursa foto: Facebook / Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” Valea Seacă