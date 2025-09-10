Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România au învățat despre modelul creștin de relații sănătoase

Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România s-au unit, în perioada 28–31 august, la Cahul, în cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, unde li s-a vorbit despre viața de familie și importanța relațiilor sănătoase.

Potrivit presei moldovene, scopul întrunirii a fost promovarea şi implicarea în activităţi duhovniceşti, cultural-artistice și educative.

Încă din a doua zi a întâlnirii, mai mulți preoți ai Mitropoliei Basarabiei au susținut ateliere tematice dedicate vieții de familie, relațiilor sănătoase și rolului credinței în construirea unei căsnicii solide.

Familia, darul lui Dumnezeu

Discuțiile au abordat teme esențiale ca darul familiei în planul lui Dumnezeu, valorile care susțin o familie echilibrată și importanța egalității și a respectului în relațiile de cuplu.

De asemenea, un accent deosebit a fost pus pe rolul Bisericii în consilierea tinerilor și în prevenirea violenței în familie și în comunitate.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” – etapa a doua, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women Moldova și UNFPA.

Responsabilitatea pentru conținutul și organizarea agendei a aparținut organizației Misiunea Socială „Diaconia”.

Foto credit: eu4moldova.eu