PS Ignatie: Arhim. Mina Dobzeu, mărturisitor constant al credinței în Hristos în fața tăvălugului ateu al comunismului

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat sâmbătă un Parastas la mormântul Arhim. Mina Dobzeu de lângă Catedrala Episcopală din Huși.

„A fost un mărturisitor constant, fără nicio intermitență, al credinței în Hristos, în fața tăvălugului materialist ateu al comunismului”, a spus părintele episcop.

„Acesta este una dintre marile virtuți ale Părintelui Mina Dobzeu, rezistența fără niciun fel de intermitență, până la sfârșitul vieții sale, în fața diavolului comunismului. Aceasta l-a așezat în ceata marilor mărturisitori din perioada comunistă.

Nu a cedat, fiindcă Îl iubea pe Hristos

Ierarhul a subliniat inconstanța creștinilor de astăzi, care adesea ezită să-și mărturisească credința.

„Din păcate, noi ne clătinăm la cea mai mică bătaie de vânt care este în contrast cu ceea ce credem, pentru că ținem mai mult la imaginea noastră decât la credința în Hristos, suntem mânați de orgolii și cedăm în fața unui compromis despre care simțim că ne poate smulge dintr-o situație complexă sau care să pună în pericol viața noastră”, a spus Preasfinția Sa.

„Părintele Mina nu a cedat nicio secundă. Această lipsă de cedare se datorează iubirii pe care o avea față de Hristos. Când iubim pe cineva foarte mult, nu putem să-l trădăm în nicio secundă. Când suntem acaparați și locuiți de iubirea propriului nostru ego, vom trăda permanent pe cei din jur, dar și pe Însuși Hristos, pentru că inima noastră este plină de iubire egolatră.”

Preasfințitul Părinte Ignatie a mai spus că mesajul gravat pe crucea arhimandritului ne poate călăuzi în viață: „uită răul, rabdă mult și iartă totul”.

Episcopia va face o chilie memorială

Episcopul Hușilor a anunțat că Episcopia va realiza o chilie memorială la chilia unde a locuit Arhim. Mina Dobzeu. Aceasta va dispune de panouri digitale cu acces rapid la biografia sa, o expoziție fotografică și obiecte personale ale părintelui mărturisitor.

Un numeros sobor de preoți, din care au făcut parte părinții consilieri de la Centrul Eparhial Huși și părinții protopopi din eparhie, s-a alăturat ierarhului în slujire.

Au participat credincioși din Huși și din împrejurimi, precum și membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, prezenți la ședința de constituire a acestui for pentru mandatul 2026-2030.

Foto credit: Episcopia Hușilor