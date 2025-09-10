Bucureștenii sunt invitați la hramul Bisericii „Sf. Cruce” Victoria: Vor fi aduse moaștele Sf. Gheorghe de la Cernica  

Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” – Victoria din Capitală invită bucureștenii la prăznuirea hramului în data de 14 septembrie.

Cu ocazia sărbătorii parohiei vor fi aduse moaștele Sfântului Gherghe de la Cernica.

Programul manifestărilor prilejuite de hramul comunității va debuta vineri dimineață cu Sfânta Liturghie urmată de Conferința preoților din Protopopiatul Sector 1. La orele prânzului vor fi întâmpinate moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica.

Sâmbătă, de la ora 19:30, va avea loc procesiunea „Calea Sfintei Cruci, scară către cer”, urmată de conferința „Lucrarea jertfelnică, pastoral-misionară și de zidire a vieții spirituale în țara noastră a marilor duhovnici români”, susținută de Pr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

De hram, programul va începe cu scoaterea fragmentului Sfintei Cruci din raclă, urmată de Sfânta Liturghie.

Moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica vor rămâne în parohia bucureșteană până duminică seară.

Parohia „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” din Capitală deține în patrimoniul său cel mai mare fragment din Sfânta Cruce din țara noastră.

Programul detaliat al hramului este disponibil mai jos.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru