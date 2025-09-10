Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei în calendarul ortodox, cu ziua de pomenire la 8 august.

Decizia a fost luată de Sinodul mitropolitan la începutul lunii septembrie, în cadrul aceleași ședințe fiind aprobate și textele liturgice pentru Sfântul Calinic al Edessei.

Sfântul Calinic al Edessei

Sfântul Calinic al Edessei s-a născut în 1919, în Sitaralona de Thermo, Grecia, într-o familie cu tradiție preoțească. A fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah în 1957, la Mănăstirea Myrtia.

Pe 25 iunie 1967 a fost hirotonit Mitropolit al Edessei în Biserica „Sfântul Dionisie Areopagitul” din Atena de către Mitropolitul Dionisie al Trikalei și Stagonului alături de Mitropoliții Meletie de Kythira, Constantin de Didymóteicho și Orestiada, Sinesie de Kasandria și Theoclit de Etolo-Acarnania. Pe 16 iulie 1967 a fost instalat în Edessa.

După o îndelungată slujire, în 1984, i s-a depistat o tumoare pe creier și, după șapte luni de suferință, și-a dat duhul în mâinile Domnului.

După mutarea la cele veșnice, a fost înmormântat în cimitirul public din Edessa și a început să facă numeroase minuni și vindecări.

Patriarhia Ecumenică a hotărât în data de 23 iunie 2020 canonizarea Sfântului Calinic al Edessei, Pellei și Almopiei (1919-1984) și pomenirea lui în fiecare an la data de 8 august.

Sursa foto: Mystagogyresourcecenter.com