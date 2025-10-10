Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Peste 24.500 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași până joi dimineață, conform Agerpres.
Fapte ale milei creștine în slujba vieții: Mitropolitului Andrei, în vizită la Centrul de Transplant Hepatic din Cluj-Napoca
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vizitat, miercuri, Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”.
Corespondența Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, publicată la Editura Cuvântul Vieții
Corespondența care a aparținut Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost publicată recent într-un volum apărut la Editura Cuvântul Vieții.
Elevii Seminarului Teologic din Brașov s-au închinat la icoana cu un fragment din moaștele Sf. Dumitru Stăniloae
Icoana relicvar a Sfântului Dumitru Stăniloae dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea brașoveană Vlădeni, a fost dusă miercuri în pelerinaj la Seminarul Teologic din Brașov.
O comunitate românească din apropierea Romei va avea propriul lăcaș de cult
Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei” din Civita Castellana, Italia, a achiziționat un teren pe care urmează să fie amenajat primul lăcaș de cult propriu al comunității ortodoxe române din apropierea Romei. Achiziția a fost realizată la începutul lunii octombrie.