Fapte ale milei creștine în slujba vieții: Mitropolitului Andrei, în vizită la Centrul de Transplant Hepatic din Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vizitat, miercuri, Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”.

Potrivit Mitropoliei Clujului, IPS Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat pavilionul unde se desfășoară activitatea Centrului de Transplant Hepatic, precum și personalul medical și administrativ prezent la eveniment.

În continuare, Mitropolitul a vorbit celor de față despre virtuțile milei creștine și i-a felicitat pe toți cei care își ajută aproapele aflat în nevoie și pun în practică una dintre faptele milei trupești: a-i ajuta pe cei bolnavi.

Sub ocrotirea Maicii Domnului

Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a dăruit Centrului o icoană cu Maica Domnului, iar dr. Nadim Al Hajjar, șeful Secției de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie a rostit o alocuțiune.

De asemenea, IPS Andrei l-a hirotesit iconom stravrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe părintele Daniel Gheorghe Puian, preot de slujire caritativă în cadrul Clinicii Medicală III.

La rândul său, conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, în frunte cu managerul instituției, dr. Mihai Mleșnițe, i-a prezentat Mitropolitului Clujului activitatea instituției, iar IPS Andrei a transmis un cuvânt de învățătură.

Scurt istoric

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut anterior ca Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Octavian Fodor” sau „Clinica Medicală III”, este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică, înființată în 1973.

Din 1 aprilie 2011, funcționează sub actuala denumire, dispunând de 410 paturi și peste 700 de angajați, incluzând medici, cadre didactice, rezidenți, asistenți medicali și personal auxiliar.

În 17 aprilie 2024, Institutul a lansat Programul Național de Transplant Hepatic, fiind acreditat pentru astfel de intervenții. Primul transplant hepatic a fost realizat cu succes la 14 septembrie 2024.

Pacienții pot beneficia de servicii religioase creștin-ortodoxe la patul bolnavului, asigurate de preotul Gheorghe Daniel Puian, la cererea acestora sau a aparținătorilor. Pentru alte confesiuni, servicii religioase similare sunt disponibile la solicitare.

La 18 septembrie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a vizitat Institutul, sfințind peste 100 de icoane cu Maica Domnului „Pantanassa”, izbăvitoarea de cancer. Aceste icoane au fost plasate în saloanele spitalului, în cadrul proiectului „O icoană în fiecare salon”, realizat cu sprijinul conducerii, personalului și donatorilor externi.

Foto credit: Mitropolia Clujului

