Elevii Seminarului Teologic din Brașov s-au închinat la icoana cu un fragment din moaștele Sf. Dumitru Stăniloae

Icoana relicvar a Sfântului Dumitru Stăniloae dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea brașoveană Vlădeni, a fost dusă miercuri în pelerinaj la Seminarul Teologic din Brașov.

La primirea moaștelor, a fost oficiată slujba Acatistului Sf. Dumitru Stăniloae, instituția de învățământ avându-l drept ocrotitor pe marele teolog român.

„Dacă până în momentul în care a fost canonizat noi aveam un exemplu şi o călăuzire din partea unuia dintre cei mai mari teologi pe care Biserica noastră i-a avut vreodată, poate chiar cel mai mare, iată că acum, odată cu recunoaşterea aşezării sale în rândul sfinţilor, avem şi un ocrotitor acolo, alături de Tronul Ceresc, pentru noi, cei care încercăm să păşim hotărât, cu inimă bună, pe calea aceasta a Teologiei”, a spus pr. Ionuţ Marcel Pop, directorul școlii.

Pr. Ion Manea, protopopul de Bran-Zărnești, le-a prezentat elevilor actul de proclamare a canonizării Sf. Dumitru Stăniloae și a amintit de darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru biserica din localitatea natală a marelui teolog și pentru paraclisul Facultății de Teologie din Sibiu.

Elevii seminarişti au vizionat o scurtă prezentare video despre viața ocrotitorului instituției de învățământ teologic din Brașov.

Icoana relicvar va fi dusă spre închinare şi la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov înainte de a fi dusă în biserica din Vlădeni.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit duminică, la Mănăstirea Cernica, icoane relicvar cu fragmente din moaștele Sf. Dumitru Stăniloae pentru: Paraclisul Facultății de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu; Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din localitatea Vlădeni, județul Brașov; Paraclisul Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și Paraclisul universitar al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris, Franța.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu